Már nem titok, mitől makulátlan a bőröd

Állítólag a csiganyál jótékony hatására egy ázsiai csigatelepen figyeltek fel, ahol az alkalmazottak bőre sima, puha és ragyogó volt, és a sebeik, hegeik is hihetetlen sebességgel gyógyultak. Egy másik legenda szerint már az ókori Görögoszágban is ismerték és használták a csiganyálkát sebgyógyításra. Hippokratész egyik gyulladáscsökkentő receptje is csigára épült – igaz, a csigaházra, ugyanis ő porrá törve keverte tejjel, hogy enyhítse a fájdalmat. A francia szakácsok is keze is kisimult, ha gyakran készítettek escargot, vagyis vajas fokhagymás petrezselymes csigát. Az 1980-as években a chilei csigatenyésztők is észrevették, hogy szokatlanul puha lesz a kezük a csigák kezelésétől, ami chilei csigakrém kifejlesztéséhez vezetett.

Óvja a fiatalságot a csigakrém

Arra a kozmetikumra szoktuk azt mondani, hogy csigakrém, amelynek aktív összetevői között van a csiganyálkában található mucin nevű komplex fehérje. A csigakrém javítja a bőr rugalmasságát, a az UV sugárzás okozta roncsolásokat, csökkenti a ráncok és a barázdák mélységét, és felgyorsítja a bőr regenerációját.

Állatbarát módon nyerik ki a csiga hatóanyagát

A csigakrémek fő hatóanyaga a csiganyálkában található mucin. A mucin mucin komplex fehérjéket, glikoproteineket tartalmaz. Ezek a fehérjék a kollagén fehérje analógjai, amelyek bőrünk 70%-át teszik ki. Ennek kinyerése nagyon állatbarát: az élő csigákat egy speciális dobba helyezik, ami úgy néz ki, mint egy körhinta. A mozgás folyamán a csigák sok mucinban gazdag nyálkát vetnek ki, amit ezután megszűrnek és megtiszítanak.

Fotó: Shutterstock

Van pénztárcabarát kence is

A csiga krémek árai változóak a 2 000 forint alatti kategóriától, a 10 000 forint feletti árkategóriákig.

Valójában nem is undorító

A csiganyálat a bőrápolási termékekben annyira feldolgozzák, hogy a lágy és illatos vagy teljesen szagtalan krémnek maximum a dobozán olvasható a "csiganyál szűrlet" kifejezés.

(VIA)