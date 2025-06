Gyümölcs olcsón: Használd ki a Szedd magad! akciókat

A cseresznye kézi szedése időigényes folyamat, ezért számoljunk azzal, hogy akár egy fél napot is el fogunk tölteni a kertben. Érdemes minél korábban elindulni, hogy ne a déli hőségben szedjük a gyümölcsöt, de várjuk meg, míg felszárad a harmat. Tanácsos indulás előtt odatelefonálni az akciót hirdető helyre, hogy nyitva vannak-e, és nem teltek-e még be a helyek - írta a Fanny magazin.

Gyümölcs olcsón

Fotó: VH-studio / Shutterstock

Minél laposabb, annál jobb az edény a cseresznyeszedéshez

A szedésre készülődve nemcsak az fontos, hogy elegendő edényünk legyen, de az sem mindegy, hogy azok milyenek. A mély vödrökben megnyomódnak a gyümölcsök, így gyorsabban meg fognak romlani, és emellett nem nyújtanak szép látványt, ami nemcsak friss fogyasztáskor, de befőzéskor is szempont lehet. A Szedd magad! cseresznyeszedésre vigyünk magunkkal műanyag rekeszeket, vagy faládákat, ezekben nem nyomják össze egymást a cseresznyék.

Nézzük meg, mit szedünk

A cseresznyefa gyümölcsei nem egyszerre érnek be, ezért figyeljük a termést, miközben szüretelünk, és csakis a teljesen érett darabokat szedjük le. A piros, beérett gyümölcs színe egységes, nincsenek rajta sárga foltok. Éretlenebbet nem érdemes leszedni, a cseresznye ugyanis nem utóérő. Azt is nézzük meg, ép-e a gyümölcs, a sérülteket nem érdemes hazavinni. A túlérett, túlságosan sötétbordó szemeket hagyjuk a fán, mert ezek nagyon gyorsan romlanak.

Vigyázzunk a fára

Csak az érett, szép sötétpiros szemeket szedjük le, de közben vigyázzunk, hogy ne sértsük meg a fát. Az érett gyümölcs könnyen lejön a szárról, amelyiket tépni kell, azt hagyjuk inkább rajta, hiszen, ha erőltetjük, a szárak fás töve is lejöhet, és ezekből nőne ki az új termés jövőre. Vigyázzunk, hogy ne törjünk el ágat, ne szedjünk le leveleket, hogy jövőre is szüretelhessünk. A fákra soha ne másszunk fel!

Kerüljük a tűző napot

Szedés közben nemcsak magunkat, de a cseresznyéket is védeni kell a naptól, hiszen gyorsan romló gyümölcsről van szó, aminek időigényes a szedése, így, ha nem vigyázunk, a szedett gyümölcs eleje megromlik, mire végzünk. Tartsuk a ládát árnyékban, és kisebb füles edényekbe, például kosárba, üres tejfölös vödörbe szedjük a fáról a gyümölcsöt, csak aztán öntsük a ládába. Amikor autóval visszük haza a gyümölcsöt, akkor is óvjuk a hőtől, ne az utastérbe, hanem a csomagtartóba pakoljuk be.