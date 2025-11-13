Ha ősz, akkor harisnya - mutatjuk az idei szezon legnőiesebb darabjait

Az őszi gardróbfrissítés egyik legjobb része, amikor előkerülnek a harisnyák. Nemcsak azért, mert praktikusak a hűvös reggeleken, hanem mert hihetetlenül sokféleképpen lehet velük játszani. Egy jól megválasztott harisnya azonnal feldobja a megjelenésed, kiemeli a lábaid, és akár az egész outfited hangulatát is meghatározza: képes elegánsabbá, játékosabbá vagy éppen dögösebbé tenni a szetted. Idén a tervezők különösen sok figyelmet szenteltek ennek a kiegészítőnek, és olyan trendeket mutattak be, amelyek között mindenki megtalálhatja a saját stílusát. Mi ebben a cikkben most összegyűjtöttük a legtrendibb, legnőiesebb modelleket, amelyek garantáltan az idei ősz kedvenceivé válnak.

Merj merész lenni idén ősszel, és ne csak a klasszikus fekete vagy átlátszó harisnya kerüljön elő a gardróbodból / Fotó: Anna Zhuk / Shutterstock

Ezek a harisnyák hódítanak idén ősszel

1. Klasszikus fekete – a biztos alap

A fekete harisnya sosem megy ki a divatból. Idén a selymes fényű, közepesen áttetsző verziók mellett a teljesen matt, extra elegáns modellek is hódítanak. Egy kis fekete ruha mellé tökéletes választás, de irodai szettekhez is mindig nyerő.

2. Mintás és pöttyös – a játékos részletek kedvelőinek

A pöttyös harisnya évek óta kedvenc, de idén a geometrikus minták és a romantikus virágmotívumok is előtérbe kerülnek. Egy egyszínű ruhával vagy szoknyával különösen jól mutatnak, hiszen a minták így érvényesülnek igazán.

3. Merész színek – ha szereted a feltűnést

Bordó, smaragdzöld, mélykék – az őszi színek palettája idén a harisnyák világában is hangsúlyosabb. Egy színes darab nemcsak feldobja a szettet, de kiváló módja annak, hogy kilépj a komfortzónádból.

4. Texturált anyagok – kötött és bordázott modellek

A kötött hatású, bordázott harisnyák tökéletesek őszi kirándulásokra, hétvégi programokra, különösen egy bakancs és oversize pulóver kombinációjához érdemes hordani.

5. Csipkés és áttört fazonok – romantikus lelkeknek

Ha szeretnél nőies, kicsit vintage hangulatot csempészni a megjelenésedbe, a csipkés vagy áttört mintás harisnyák ideális választásnak bizonyulnak. Remekül illenek romantikus ruhákhoz, midi szoknyákhoz.

Tippek a stílusos harisnya viseléshez

A mintás harisnyát egyszerűbb ruhadarabokkal kombináld, hogy ne legyen túl kusza a megjelenésed.

Színes darabok választása esetén érdemes azokhoz illő cipőt és kiegészítőket választani.

Ne félj a rétegezéstől: a vastag harisnya és a hosszú szoknya együtt nagyon trendi lehet.

Az idei ősz tehát a harisnyák szezonja, ezért érdemes beszerezned néhány új darabot, hogy a szetted ne csak melegebb, de stílusosabb is legyen.