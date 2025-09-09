Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Stílustitkok, amit minden plus size férfinak tudnia kéne

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 11:15
A teltebb férfiaknak gyakran nehézséget okoz, hogy milyen típusú ruhákban festenek jól. A ruhaboltok többsége is elsősorban a vékonyabb vagy sportos testalkatokat célozza, így a plus size férfiaknak nincs könnyű dolguk, ha megfelelő ruhát szeretnének találni. De ne aggódj, segítünk!
Simon Benedek
A nagyobb divatmárkák általában az átlagos testsúlyú, vagy sportosabb ruhákat részesítik előnyben a kínálatukban. A szélesebb vállak, nagyobb derék és a teltebb testarányok gyakran háttérbe szorulnak, így a plus size méretekkel rendelkező férfiak választéka is csökken. Az alábbi a népszerű stílustippekkel azonban könnyedén kiemelheted az előnyös vonásaidat!

Egy plus size férfi boldognak táncol és énekel a ruhájában és napszemüvegben.
A plus size férfiak sokszor küzdenek az öltözködéssel. 
Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Ezeket érdemes megfogadni minden plus size méretekkel rendelkező férfinak

Még mielőtt elindulnál a boltba, mérd fel a testalkatod. Ha jól meghatározod az alakodat, könnyebben választhatsz olyan ruhákat, amelyek kiemelik az előnyös részeket, és elrejtik a kevésbé kedvezőket. 

1. Ne válassz túl bő ruhákat

A teltebb idomokkal rendelkező férfiak sokszor esnek abba a hibába, hogy túlságosan bő ruhákat hordanak. Ettől természetesen azt remélik, hogy elrejtik az alakjukat, de a valóságban sokszor éppen ellentétes hatást váltanak ki. A megoldás: válassz jól illeszkedő darabokat, amelyek persze nem túl szűkek, de mégis átlagos fazon benyomását keltik. 

2. Színek és minták

A színek és a minták egyaránt könnyen kezelhető, de mégis roppant fontos részletek, ha öltözködésről beszélünk. Mindig törekedj a semleges, klasszikus sötét árnyalatokra, például kék, szürke vagy barna, amelyek kifejezetten karcsúsítanak. A minták tekintetében kerüld a nagyobbakat, inkább visszafogott, kisebb minták legyenek a ruháidon. Optikailag a vízszintes csíkok növelik a test szélességét, míg a a függőleges csíkok nyújtják az alakot, ezáltal vékonyabb összehatást keltve. 

3. A cipő is számít

Az egyszerű tornacipő jó választás lehet, főleg, ha magasabb vagy, míg a bakancsok mind a magas, mind az alacsony plus size férfiaknak kiváló ötlet, hiszen megnyújtja a testalkatukat. 

4. Okosan vedd fel a különböző rétegeket

A rétegezés hatékony módja annak, hogy karcsúbbnak tűnj. Kezdd egy vékony pólóval, majd vegyél rá sötétebb, semleges színű pulcsit, hidegebb időben pedig jöhet még egy vékony dzseki vagy kabát. A vastag pufferkabátokat mindenképpen kerüld, ugyanis finoman szólva sem karcsúsítanak. 

Hol vásárolj?

Manapság már vannak olyan ruhaboltok, amelyek nem csak a méretet, hanem a stílust és a divatosságot is szem előtt tartják és árulnak plus size férfi ruházati darabokat is, amelyek akár 4XL méretig kiszolgálják a vásárlókat. 

(atlasformen, thespoiledqueen.com)

