Idén 3 nyári darab is felkerült a divatkatasztrófa-listára, amiket ideje végleg elengedned – ha eddig még nem sikerült. Ha szeretted őket, akkor se pánikolj; mutatunk helyette stílusos és most népszerű alternatívákat.

Divatkatasztrófa: ezeket a ruhákat már nehogy felvedd idén nyáron

Fotó: GaudiLab / Shutterstock

Nyári divatkatasztrófa: mi maradhat és minek kell mennie?

Bújnak még meg ruhadarabok a szekrényedben, amiket évekkel ezelőtt szereztél be? Nem baj, mert ez azt jelenti, hogy ügyelsz a minőségre és örök darabokat választasz. Viszont a világtrendek haladnak tovább. Ha van egy-két ruhadarabod vagy kiegészítőd, amiket ha megpillantasz elbizonytalanodsz: „ez még oké?”, akkor olvasd el a cikket, mert lehet, hogy megtalálod benne a választ.

Minigatyák és miniruhák – a túl sok bőr már nem menő

2025-ben a túl rövid shortok és a testhez tapadó miniruhák korszaka is végleg leáldozott. Bármennyire is csábító a legforróbb napokon forrónadrágot kapni magadra; ideje, hogy elbúcsúzz tőlük.

Helyette válassz lenge, elegánsabb vonalú alsókat.

Ezt hordd helyette:

Bermuda shortok

Poplin midi szoknyák

A-vonalú ruhák

Hidd el, ezek sem rejtik majd el az alakodat, csak nem is tolják mások arcába. Arról nem is beszélve, hogy garantáltan jobban érzed majd magad bennük; így kevésbé izzadsz majd le.

Sportos szandál – maximum túrázásra

Persze, kényelmes és ultimate fegyver az izzadás ellen a vastag talpú szandi. Jó benne rohangálni a városban vagy a Balaton partján. De a kényelem helyét most már átvette a letisztult elegancia. Nem kell tűsarkúban koptatnod az utcákat, csak egy kicsivel több effortot tenni az esztétikába a lábbelik terén is.

Ezt hordd helyette:

Minimalista utcai papucs

Espadrill

Lapos, vékony pántos szandálok

Ha természetes színeket és egyszerű szabást választasz, hidd el, nemcsak a szetted, a lábad is meg fogja köszönni.

Pilóta napszemüveg – jó volt, de most már tényleg elég belőle

Pilótaszemüvegek helyett: retro, színek, ovális formák

Fotó: Marko Marcello / Shutterstock

Igen, tudjuk, hogy nemrég újra visszatértek a világhódító pilótaszemüvegek. Mindenki ezt hordta, mindenféle színben, formában, lencsében. De most már tényleg kifulladt. 2025-ben ez már bizony divatkatasztrófa, és talán jobb is így. Bár a retro idén nyáron fókuszban maradt, már más formában. Most fontosabb a könnyedség, a letisztult vonalak és a nőiesség – a kiegészítők terén is.