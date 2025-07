Hátborzongató: emberi bőrként viselkedik ez az új telefontok

A nyári napsütésben könnyű megfeledkezni a fényvédő-használatról, főleg ha épp elmerülünk a telefonunk görgetésében. Egy francia kutató, Marc Teyssier azonban pont ezt a problémát szeretné orvosolni – méghozzá egy egészen bizarr, mégis zseniális ötlettel, egy elképesztő telefontokkal.

Az emberi bőrt másoló telefontok ugyanúgy leég, mint a mi bőrünk

Fotó: PA / Northfoto

Emberi bőrre hajaz egy új telefontok anyaga

A Skincase nevű telefontok első ránézésre is elég hátborzongató: úgy néz ki, mint az emberi bőr. De nem csak úgy néz ki, valóban reagál az érintésre, és még le is tud égni a napon, éppen úgy, mint a mi bőrünk – írja a New York Post. Teyssier a Virgin Media O2-vel közösen fejlesztette ki a tokot, amely szilikonból, UV-érzékeny anyagokból és hajlékony szálakból készült, a részletek kidolgozásához pedig 3D nyomtatást és kézi szobrásztechnikákat alkalmazott. A végeredmény egy ijesztően élethű, ráncos műbőr, amely UV-fény hatására színt vált.

Miért jó nekünk ez a telefontok?

Teyssier kutatásai szerint az emberek gyakran a legnagyobb UV-terhelés idején használják a telefonjukat, miközben a naptej használata valahogy elfelejtődik. Ezért alkotta meg a Skincase-t: ha a tok láthatóan „leég”, az figyelmeztet: ideje bekenni magunkat.



A munkám célja, hogy közelebb hozza a digitális életünket a testi egészségünkhöz. A Skincase remek példa arra, hogyan ösztönözhet technológia egészségtudatosabb viselkedésre

– mondta Teyssier. A tok háromféle bőrtónusban készült, mindegyik másképp reagál a napsütésre. Bár kicsit hátborzongató látvány lehet a napon „leégett” telefon, ez az ijesztő ötlet talán pont olyan hatékony, mint amilyen kreatív.

Marc Teyssier rugalmas szálakkal egészítette ki a műbőrt, így az élethűen hajlékony, puha tapintású lett

Fotó: PA / Northfoto



Chris Hindennach, a Virgin Media O2 kereskedelmi igazgatója a következőképpen fogalmazott:



Mivel a mobiltelefon az utazások elengedhetetlen része lett, a Skincase arra hivatott, hogy megmutassa, milyen gyorsan kialakulhat a napégés, és hogy mennyire fontos a fényvédelem.



Bár sokan már most szívesen lecsapnának a különleges tokra, a Skincase egyelőre még csak prototípus, tehát kereskedelmi forgalomban nem kapható – legalábbis még nem.

Addig is marad a klasszikus megoldás, vagyis a naptej tudatos használata.