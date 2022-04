Női ruha divat 2022 (x)

A tél és a tavasz váltakozásával, változik a trend a női ruhák körében is évről évre. A divat követésével újabbnál újabb darabokat szerezhetünk be a különböző alkalmakra vagy akár egyszerűen csak hétköznapi viseletre. Egy nő számára fontos a külső, emellett a megjelenés is. Hogy mit is tartogat számunkra az idei év és hogyan igazodjunk el a különféle ruhák között a következőkben ezt röviden bemutatnám.

Egy vásárlás előtt mindig létezik egy elképzelés, vagyis milyen céllal szeretnénk megvásárolni a ruhákat. Árban vannak kisebb nagyobb különbségek is attól függ ez is, hogy milyen alkalomra szeretnénk ruhát vásárolni. Vásárolhatunk egy egyszerű ruhát akár 2000 Ft-tól kezdődően is, de egy márkás darab, mint például egy EVIZA hosszú ruha már 20.000 Ft, egy Michael Kors ruha flitterekkel díszítve 149.990 Ft de lehet akár egy Diezel Balck gold ruha, ami 354.990 Ft-ba kerül. Itt az árakat természetesen az is meghatározza milyen gyártócég készíti őket. Ilyen például a Trendyol, Adona, NA-KD, Missguided, GAP, Sisters Point, Esprint, Gia Gold Textiles, Vero Moda vagy a Haily’s.

A 34-es mérettől egészen az 58-as méretig, valamint a 4XS-től a 4XL-ig válogathatunk, de természetesen vannak olyan ruhák, amelyeket csak egy méretben lehet kapni. Az anyaguk lehet viszkóz, szintetikus, pamut, fenntartható, jersey, lyocell, modál, organikus pamut, len, akril, farmer, szatén, kötött, gyapjú, csipke, műbőr, hálós, selyem, bársony, ramye, corduory, bambusz, cloth, tüll, valódi bőr vagy brocade. Ezek lehetnek kombinálva is tehát többféle anyagot is tartalmazhat egy-egy ruha. Ez azért is fontos hiszen van, aki csak egyfélét tud viselni például pamutból vagy valódi bőrből készültet. Ezek aránya szintén fel van tüntetve a ruha címkén.

A következő, amit meg szoktunk nézni egy ruhán, a hossza. Ez lehet mini, midi vagy hosszú. Attól függ hova és milyen alkalomra szeretnénk. Lehet elegáns, hétköznapi, otthoni viselet vagy strandruházat. Különböző mintában is válogathatunk a női ruhák közül, lehet virágmintás, grafikai, absztrakt, állatmintás, mintás, csíkos, pöttyös, logós, kockás, geometrikus, batikolt, etno, szöveges, fotómintás, trópusi, tyúkláb, gyümölcsös, terepmintás vagy állatos.

Az alak kiemelésében, valamint abban, hogy igazán jól álljon rajtunk egy ruha, fontos a szabása is. Lehet bővülő, egyenes, szűkített, bő, átlapolt, ejtett vállú, aszimmetrikus, normál, bő, curvy, szűkülő szárú, petite és tall. Ötféle alkat típust különbözetünk meg melyekhez most példaként egy-egy ruhatípus tippet javasolnék.

A nőies körte alaknál (erőssége a csípő, fenék és comb a felső testrészhez képest) a felső test kiemelése legfontosabb ezért bővülő vagy pánt nélküli ruhák javasoltak, mint pl. Desigual bővülő fazonú mintás miniruha (13.990 Ft) vagy egy 1st fashion estélyi koktélruha (6.990 Ft). A fordított háromszög alkathoz (széles váll, mellkas, valamint keskeny derék jellemzi) a háromnegyed ujjas ingruhák (pl. Jdy Esran vékony farmerruha háromnegyedes ujjakkal 8.790 Ft) vagy a lenge maxiruhák melyek V alakú vagy kerek kivágással rendelkeznek (pl. Sisters Point Gush átlapolt fazonú ruha háromnegyedes ujjakkal 18.390 Ft).

A homokóra alakhoz (a váll és a csípő széles míg a derék karcsú) nagyon passzolnak a testkövető ruhák, vagyis az egyenes vagy szűkített szabásúak (pl. Adona Celestia női ruha 13.090 Ft) valamint a figyelemfelkeltő féloldalas ruhák (pl. Trendyol egyrészes miniruha fodrokkal 8.890 Ft). A banán testalkathoz (széles vállak és csípő) ideális választás a peplum ruhák (pl. Trendyol bővülő fazonú miniruha rövid ujjakkal 5.390 Ft) és a háromnegyed ujjas ruhák javasoltak (pl. NA-KD lágy esésű ruha húzott részekkel 20.990 Ft).

Végül a kerekded alkathoz másnéven alma alakhoz lezser póló ruha, ami bő (pl. Desigual Agra bővülő miniruha grafikai mintával 11.995 Ft), valamint olyan miniruha, amely kiemeli a lábakat elterelve ezzel a kerekded idomokról (pl. Cotton On kerek nyakú bővülő fazonú ruha 4.690ft).

Mit érnének a ruhák, ha nem lenne színválaszték? A meleg tavaszi, nyári színektől kezdve (bézs, rózsaszín, lila, kék, zöld, sárga, narancssárga, piros), egészen a feketéig vagy akár a többszínűig is válogathatunk. Újhosszban lehet ujjatlan, rövid ujjú, hosszú ujjú, háromnegyedes és középhosszú.

Alapvetően az egyberészes ruhák igazán kiemelik a nőiességet. Amellett, hogy saját stílusban öltözködhetünk, mintegy “fegyverként” kiemeli az alakot is. Egy megfelelő választás szinte minden alkalomra felvehető. De vannak kifejezetten olyanok, amelyeket csak egy-egy alkalom során viselhetjük. Minden esetre, ha végképp tanácstalanok lennénk az elképzeléseink mellett, hogy még is milyen ruhák illenek hozzánk kérjük ki bártan mások véleményét is vásárlás előtt vagy tájékozódjunk részletesen akár a webáruházon keresztül is.