Miért nem tudunk fogyni? Most kiderül az igazság

Rengeteg ember úgy gondolja, hogy a fogyás egyszerűen fejben dől el. Vagy képes vagy kellő elhatározásra jutni és tartani magadat a diétához, vagy nem.

Elhatározás kérdése a fogyás? / Illusztráció: WellStock

Egy Brit kutatás szerint 8-ból 10 ember elhízása megelőzhető lenne, ha jobb életmódbeli döntéseket hoznának.

Ezzel szemben egy népszerű dietetikus, Bini Suresh, aki 20 évet dolgozott túlsúlyos és elhízott emberekkel, úgy gondolja, hogy ez nem fedi le a teljes igazságot.

Gyakran látok olyan pácienseket, akik hihetetlenül motiváltak, tudatosak, folyamatosan próbálkoznak, mégis szenvednek a kilókkal. Az olyan fogalmak, mint az akarat, önkontroll, rossz kifejezések. Évtizedekig azt mondták az embereknek, hogy egyenek kevesebbet és mozogjanak többet, és egy idő után fogyni fognak. De a fogyás ennél jóval komplikáltabb

– mondta.

A szakértők szerint rengeteg oka van annak, hogy valaki miért lesz túlsúlyos, melyek többsége máig meg nem értett. Ami biztos, egyáltalán nem gyerekjátékként kell kezelni.

Harc a genetikával

A Cambridge egyetem egyik vezető kutatója, Sadaf Farooqi szerint:

Arra, hogy egy ember mennyi súlyt szed fel, nagy hatással van a genetika.

Kutatásai szerint a genetika befolyásolja, hogy az agy milyen módon szabályozza az éhséget, illetve a telítettséget. Befolyásolja az emésztő szervek közötti kommunikációt:

Ezeknek a géneknek különböző variációi találhatóak meg a túlsúlyos embereknél. Sokkal éhesebbnek érzik magukat, és sokkal lassabban érzik magukat telítettnek.

Jelenlegi tudásunk szerint a legfontosabb ilyen gén az MC4R. Ennek a génnek a mutációja ösztönözheti arra az embereket, hogy még azután is egyenek, miután a szervezetük több tápanyagot már nem igényel.

Ezt a mutációt az emberek körülbelül egy ötöde hordozza magában világszerte.

Más gének a metabolizmust befolyásolják, hogy milyen gyorsan égetünk energiát. Ez azt jelenti, hogy vannak, akik több súlyt szednek fel és több energiát tárolnak el, mint mások. Vagy csak szimplán kevesebb kalóriát égetnek el testmozgás közben

– mondta.

A tudomány jelenlegi állása szerint több ezer olyan gén van, amely hatással van a testtömegünkre, de mi ezekből mindössze 30-40-et ismerünk.