Hajdú Péter a fogyásáról: „Nem jöttek rám az ingeim, és otthon a tükör előtt csapkodtam”

Hajdú Péter és kedvese nemrégiben tértek haza. Eszter barátnőjének a születésnapján jártak Míkonoszon, ahova ezúttal a kisfiuk, Domi nélkül utaztak el.

Hajdú Péter és kedvese először nyaraltak a fiuk nélkül (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hajdú Péter párja nehezen bírta kisfiuk nélkül

„Domi elképesztően ragaszkodik hozzánk, emitt nagyon nehéz akár egy éjszakát is nélküle lenni. Úgy indultunk el, hogy most hosszú idő után tényleg kettesben leszünk két napot, de Eszti már az első nap haza akart jönni a kis­fiunk­hoz. Ez volt az első út nélküle. Nem azért mondom, mert az én kisfiam, de nagyon okos! Hároméves, és nagyon tisztán beszél, így szemrehányást tett, hogy nem vagyunk vele. Többször is videochateltünk vele, de ő sírt. Amikor hazaértünk, Eszti megfogadta, hogy soha többet nem megyünk nélküle sehova. Erről néha adódik köztünk egy kis nézeteltérés, mert én azt gondolom, meg kell próbálni rászoktatni arra, hogy nélküle is elmehessünk. Erre a nyárra beterveztük még a Balatont és a kedvenc helyünket, Ciprust is, ahova Domival együtt utazunk el” – kezdte Hajdú Péter a hot! magazinnak.

„Egyszer csak megszólalt Domi, hogy ő már nagyfiú, nem kell pelus”

Minden gyermek más, ezért Pétert gyakorlott édesapaként is érik meglepetések. Így történt a szobatisztasággal kapcsolatban is.

„Domi köztünk alszik. Úgy érzem, ezt a csatát elvesztettem, mert én mondtam, hogy ez nem jó ötlet, de a kisfiunk csak úgy nyugszik meg. Szobatiszta úgy lett, hogy készülünk az óvodára, és háromévesen még nem volt az. Mondtam Esztinek, hogy ne erőltessük. Egyszer csak megszólalt Domi, hogy ő már nagyfiú, nem kell pelus, és azóta szobatiszta. A képernyőidőt illetően sikerült konszenzusra jutnunk Esztivel. Domi imádja a meséket, minden este mesélünk neki felváltva két-két mesét. Ez nálunk bevett rutin, így nincs is nagyon szükség kütyükre” – árulta el Hajdú Péter kisfia kapcsán.

Hajdú Péter fogyása elkerülhetetlen volt: „Világéletemben diétáztam, de mindig a jojó-effektus köszönt vissza”

Korábban nagyon nehezen vette rá magát a Frizbi TV műsorvezetője, hogy strandra menjen, ugyanis egyáltalán nem volt megelégedve azzal, amit a tükörben látott. Ezért döntött úgy egy évvel ezelőtt, hogy változtat az életén, hiszen még sokáig szeretne a kedvese és a gyermekei mellett lenni.