HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szerelmi háromszögbe keveredett, nem akárkivel jött össze az ismert műsorvezetőnő

wanda nara
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 05:00
focistaszerelmi háromszög
Nemrég még szerelmi háromszögbe keveredett. Wanda Nara műsorvezetőnő megint egy focistával jött össze.
B.
A szerző cikkei

Újabb focistával jött össze Wanda Nara azok után, hogy MasterChef műsorvezetőjeként nemrég szerelmi háromszögbe keveredett. A főzőversenyben a Chelsea focistájának, Enzo Fernándeznek a felesége, Valentina Cervantes is elindult, a műsor háziasszonya pedig állítólag flörtölni kezdett az argentin labdarúgóval.

Wanda Nara műsorvezetőnő
Wanda Nara műsorvezetőnő újabb focistával jött össze
Fotó: Ahmad Mora / Getty Images

Wanda Nara egy üzenetet írt Enzo Fernándeznek, aki viszont ahelyett, hogy belement volna a játékba, rögtön megmutatta azt a feleségének. A szerelmi háromszög egyébként a múlté, mert a műsorvezetőnő állítólag már a török Fenerbahce egyik futballistájával jött össze – írja a Daily Star. A sportoló nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Wanda Nara szereti a focistákat

Wanda Nara vonzódik a labdarúgókhoz, hírnevet ugyanis még Maxi Lopez feleségeként szerzett magának, majd a válása után összejött Mauro Icardival. Amikor ez a kapcsolata is tönkrement, a műsorvezetőnőt Achraf Hakimivel boronálták össze.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu