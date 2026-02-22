Szerelmi háromszögbe keveredett, nem akárkivel jött össze az ismert műsorvezetőnő

Újabb focistával jött össze Wanda Nara azok után, hogy MasterChef műsorvezetőjeként nemrég szerelmi háromszögbe keveredett. A főzőversenyben a Chelsea focistájának, Enzo Fernándeznek a felesége, Valentina Cervantes is elindult, a műsor háziasszonya pedig állítólag flörtölni kezdett az argentin labdarúgóval.
Wanda Nara egy üzenetet írt Enzo Fernándeznek, aki viszont ahelyett, hogy belement volna a játékba, rögtön megmutatta azt a feleségének. A szerelmi háromszög egyébként a múlté, mert a műsorvezetőnő állítólag már a török Fenerbahce egyik futballistájával jött össze – írja a Daily Star. A sportoló nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Wanda Nara vonzódik a labdarúgókhoz, hírnevet ugyanis még Maxi Lopez feleségeként szerzett magának, majd a válása után összejött Mauro Icardival. Amikor ez a kapcsolata is tönkrement, a műsorvezetőnőt Achraf Hakimivel boronálták össze.
