Szerelmi háromszögbe keveredett, nem akárkivel jött össze az ismert műsorvezetőnő

Újabb focistával jött össze Wanda Nara azok után, hogy MasterChef műsorvezetőjeként nemrég szerelmi háromszögbe keveredett. A főzőversenyben a Chelsea focistájának, Enzo Fernándeznek a felesége, Valentina Cervantes is elindult, a műsor háziasszonya pedig állítólag flörtölni kezdett az argentin labdarúgóval.

Wanda Nara műsorvezetőnő újabb focistával jött össze

Fotó: Ahmad Mora / Getty Images

Wanda Nara egy üzenetet írt Enzo Fernándeznek, aki viszont ahelyett, hogy belement volna a játékba, rögtön megmutatta azt a feleségének. A szerelmi háromszög egyébként a múlté, mert a műsorvezetőnő állítólag már a török Fenerbahce egyik futballistájával jött össze – írja a Daily Star. A sportoló nevét azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Wanda Nara szereti a focistákat

Wanda Nara vonzódik a labdarúgókhoz, hírnevet ugyanis még Maxi Lopez feleségeként szerzett magának, majd a válása után összejött Mauro Icardival. Amikor ez a kapcsolata is tönkrement, a műsorvezetőnőt Achraf Hakimivel boronálták össze.