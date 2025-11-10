Lecsúszott róla a felső, ekkora melle van valójában a focistafeleségnek - fotók

A medencévől kiszállva csúszott le a bikini felső a 35 éves Wanda Nara melleiről. Az argentin focistafeleség évek óta a sportvilág egyik szépségének számít, miután Maxi López és Mauro Icardi után a PSG BL-győztes védőjével, Achrah Hakimivel jött össze.
Wanda Nara Instagram-oldalát már több mint 17,5 millióan követik, ahol folyamatosan oszt meg magáról szexi képeket. Legutóbb például a melleit hangsúlyozták ki a fotók, a medencéből kiszállva ugyanis félrecsúszott rajta a piros bikini felsője.
Wanda Nara bikinis képeit ide kattintva tudod megnézni!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.