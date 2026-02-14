Csupasz hát és oldalcici, vele kavart a Real Madrid sztárja

A lélegzetelállító holland modellel, Laura Celia Valkkal kapcsolatban egy éve azt pletykálták, hogy a Real Madrid sztárjával, Jude Bellinghammel volt köztük valami különleges. A párt több nyilvános eseményen együtt látták, azonban hivatalosan egyikük sem erősítette meg a romantikus kapcsolatot. A dögös fehérneműmodell később elárulta, hogy az angol válogatott focista madridi otthonában többször is töltött némi időt, de útjaik végül különváltak.

Laura Celia Valk korábban Jude Bellinghammel kavart Fotó: Karwai Tang

Laura Celia Valk hatalmas sztár a közösségi médiában

A manchesteri székhelyű influenszer korábban kifutómodellként dolgozott, mára azonban főként exkluzív fotózásokkal és merész Instagram-posztjaival hívja fel magára a figyelmet. Nemrégiben ismét egy tőle megszokottan vadító bejegyzéssel jelentkezett: egy sötétbarna, kivágott hátú estélyiben pózolt, amelyben a melleit is megvillantotta.