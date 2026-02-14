Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Csupasz hát és oldalcici, vele kavart a Real Madrid sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 05:00
Ugyan már nincs együtt a Real Madrid sztárjával, mégis rengetegen követik. Laura Celia Valk ezúttal az oldalcicijével került reflektorfénybe.

A lélegzetelállító holland modellel, Laura Celia Valkkal kapcsolatban egy éve azt pletykálták, hogy a Real Madrid sztárjával, Jude Bellinghammel volt köztük valami különleges. A párt több nyilvános eseményen együtt látták, azonban hivatalosan egyikük sem erősítette meg a romantikus kapcsolatot. A dögös fehérneműmodell később elárulta, hogy az angol válogatott focista madridi otthonában többször is töltött némi időt, de útjaik végül különváltak.

Laura Celia Valk korábban Jude Bellinghammel
Laura Celia Valk korábban Jude Bellinghammel kavart Fotó: Karwai Tang

Laura Celia Valk hatalmas sztár a közösségi médiában

A manchesteri székhelyű influenszer korábban kifutómodellként dolgozott, mára azonban főként exkluzív fotózásokkal és merész Instagram-posztjaival hívja fel magára a figyelmet. Nemrégiben ismét egy tőle megszokottan vadító bejegyzéssel jelentkezett: egy sötétbarna, kivágott hátú estélyiben pózolt, amelyben a melleit is megvillantotta.

 

 

 

 

