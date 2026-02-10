"Teljesüljön minden álmod" - Fucsovics Márton felesége megható fotókat osztott meg

Február 8-án ünnepelte 34. születésnapját a magyar sztárteniszező, Fucsovics Márton. A jeles alkalomból szerelme, Molnár Nini is megható módon köszöntötte fel. A gyönyörű modell egy fotógalériát osztott meg közösségi oldalán, amelyben romantikus közös pillanatok és vidám, vicces felvételek is helyet kaptak.
Felesége, Nini osztotta meg azokat a fotókat, amelyek a legkedvesebbek számukra. A képeken jól látszik, mennyire szerelmesek, és szívesen megmutatják a világnak, mennyire fontosak egymás számára.
Boldog születésnapot a férjemnek, aki mindig mellettem áll. Nem is kívánhatnék nálad jobb társat. Teljesüljön minden álmod!
- írta a posztban Nini, aki rengeteg szívecskét fűzött hozzá a bejegyzéshez.
Fucsovics Márton az Australian Open első fordulójában 3-0-ra legyőzte az argentin Camilo Ugo Carabellit, ám a következő körben három szettben vereséget szenvedett a tizedik kiemelt kazah Alekszandr Bubliktól. Így a magyar teniszező a második fordulóban búcsúzott az ausztrál nyílt teniszbajnokságtól.
