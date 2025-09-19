Mellbedobás, mindent megmutat a kebelcsoda színésznő

Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Paige Spiranac
Máris a 2026-os naptárát népszerűsíti a gigamellű bombanő. Paige Spiranac a magánéletéről már nem posztol, de az aktképeit árulja.
A bámulatos dekoltázsa és a miniszoknyája miatt minden golfpályáról kinézett Paige Spiranac előbb fotómodellként és influenszerként kamatoztatta a szexi képeivel felépített népszerűségét. 

Paige szerepelt számos címlapon; világhírű férfimagazin, a Maxim 2022-ben a világ legdögösebb nőjének választotta meg. 

Nemrég mégis új fordulatot vet a karrierje, hiszen a Happy Gilmore 2 (mifelénk: Happy, a flúgos golfos 2.) című hollywoodi filmben Adam Sandler mellett alakít egy golffelszereléseket árusító eladónőt.

Paige Spiranac visszahúzódóbb lett

A 32 éves amerikai szexbomba persze a közösségi oldalain őt követő rajongói millióit sem hagyja cserben. Még csak szeptember van, de máris elkezdte reklámozni a 2026-os aktnaptárát.

"Bocs, hogy az utóbbi időben nem gyakran posztoltam, de íme, egy kis frissítés: elkészítették rólam a fotókat a 2026-os naptáramhoz. Minden hónapnak meglesz a maga tematikája"

– üzente Paige, aki ugyanakkor korábban bejelentette: úgy döntött, hogy a sok "szörnyű és sértő" üzenet miatt a magánéletéről többé nem nyilvánul meg a közösségi médiában.

 

