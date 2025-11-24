Egzotikus szépség, bikiniben pózol Charles Leclerc menyasszonya

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023-ban kezdtek el randizni és azóta szinte elválaszthatatlanok egymástól. Az egzotikus szépség szinte minden F1-es futamon ott van a párja mellett és a paddockban szurkol neki. November elején jött a nagy hír: Leclerc eljegyezte a szexi szupermodellt. A megható pillanatot az Instagram-oldalaikon osztották meg, egy fotósorozattal egybekötve.

Charles Leclerc november elején jegyzete el szuperszexi barátnőjét, Alexandra Saint Mleux-t Fotó: Jayce Illman

Alexandra nemcsak szépségével, hanem tehetségével kitűnik: több mint 3 millió követője van Instagramon, ahol gyakran oszt meg bikinis képeket magáról. Emellett otthonosan mozog a művészettörténetben is. A francia szupermodell rengeteg divatmárkával dolgozik együtt, köztük a Dolce&Gabbana világhírű céggel is.

Charles Leclerc eljegyezte a barátnőjét

A képek középpontjában nem a szerelmesek álltak, hanem a pár kiskutyája, Leo, akinek a nyakörvén tűnt fel egy megható üzenet:

"Apa azt akarja, hogy légy a felesége"

- állt a kutyus nyakörvén, melyet a pár természetesen az Instagram-oldalra is feltöltött.