Egzotikus szépség, bikiniben pózol Charles Leclerc menyasszonya

Charles Leclerc és Alexandra Saint Mleux 2023-ban kezdtek el randizni és azóta szinte elválaszthatatlanok egymástól. Az egzotikus szépség szinte minden F1-es futamon ott van a párja mellett és a paddockban szurkol neki. November elején jött a nagy hír: Leclerc eljegyezte a szexi szupermodellt. A megható pillanatot az Instagram-oldalaikon osztották meg, egy fotósorozattal egybekötve.
Alexandra nemcsak szépségével, hanem tehetségével kitűnik: több mint 3 millió követője van Instagramon, ahol gyakran oszt meg bikinis képeket magáról. Emellett otthonosan mozog a művészettörténetben is. A francia szupermodell rengeteg divatmárkával dolgozik együtt, köztük a Dolce&Gabbana világhírű céggel is.
A képek középpontjában nem a szerelmesek álltak, hanem a pár kiskutyája, Leo, akinek a nyakörvén tűnt fel egy megható üzenet:
"Apa azt akarja, hogy légy a felesége"
- állt a kutyus nyakörvén, melyet a pár természetesen az Instagram-oldalra is feltöltött.
