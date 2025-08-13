Távozik a Juventus legnagyobb világsztárja

A 26 éves Alisha Lehmann tavaly nyáron nagy felhajtással érkezett az Aston Villától a Juventushoz – méghozzá korábbi párjával, a brazil válogatott Douglas Luizzal együtt, ami igazi „páros igazolásként” került a hírekbe. A kapcsolat viszont mára ismét véget ért, és Lehmann is új irányt vett: a svájci szélső a Serie A kiscsapatához, a Como Womenhez írt alá.

Alisha Lehmann az újonc Como Women csapatához igazolt Fotó: EyesWideOpen

Alisha Lehmann újra keresi régi önmagát

A váltás mögött több ok is húzódik. Lehmann hazai rendezésű Eb-je csúfosra sikerült, hiszen Svájc színeiben mindössze 10 percet kapott a tornán. Klubszinten sem alakult fényesen a szezonja: bár a Juventus bajnoki és kupaduplát ünnepelhetett, Lehmann sérülések és formahanyatlás miatt jóval kevesebb játékidőhöz jutott, mint szeretett volna.

Ráadásul komoly kritikákat kapott, amikor a Milan elleni bajnoki cím után – minimális játékidő ellenére – a csapat ünneplésének élére állt, táncolva vezette a sort.

Lehmann ugyanakkor hangsúlyozta: a Comóhoz nem menekülni ment, hanem azért választotta az újoncot, mert az teljes mértékben a női futballra fókuszál.



„Ez egy független klub, valódi vízióval és céllal. Nem csak egy csapat, hanem egy komoly projekt, ami számomra nagyon fontos”

– nyilatkozta a The Guardiannek.

A Como Women mögött a 2024-ben érkező Mercury13 befektetői csoport áll, amely kifejezetten a női futball klubtulajdonlási modelljét akarja újragondolni. A női és férfi szakág azonban külön működik – Lehmann számára ez is vonzó szempont volt.

Most a svájci sztár friss lappal kezdhet, és bár továbbra is a „világ legszexibb focistájaként” emlegetik, Comóban elsősorban játékával szeretne a címlapokra kerülni.