Távozik a Juventus legnagyobb világsztárja

Alisha Lehmann
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 19:45
Juventus FCigazolás
A svájci válogatott szélső és a világ legszexibb focistájának tartott női labdarúgó egy év után búcsút int a Juventusnak. A közösségi médiában közel 17 milliós követőtáborral rendelkező Alisha Lehmann csalódást keltő Eb, sérülések és kritikák után a Serie A újoncához, a Como Womenhez igazol – és végre nem a táncával, hanem a játékával akar a címlapokra kerülni.

A 26 éves Alisha Lehmann tavaly nyáron nagy felhajtással érkezett az Aston Villától a Juventushoz – méghozzá korábbi párjával, a brazil válogatott Douglas Luizzal együtt, ami igazi „páros igazolásként” került a hírekbe. A kapcsolat viszont mára ismét véget ért, és Lehmann is új irányt vett: a svájci szélső a Serie A kiscsapatához, a Como Womenhez írt alá.

Alisha Lehmann
Alisha Lehmann az újonc Como Women csapatához igazolt Fotó: EyesWideOpen

Alisha Lehmann újra keresi régi önmagát

A váltás mögött több ok is húzódik. Lehmann hazai rendezésű Eb-je csúfosra sikerült, hiszen Svájc színeiben mindössze 10 percet kapott a tornán. Klubszinten sem alakult fényesen a szezonja: bár a Juventus bajnoki és kupaduplát ünnepelhetett, Lehmann sérülések és formahanyatlás miatt jóval kevesebb játékidőhöz jutott, mint szeretett volna.

Ráadásul komoly kritikákat kapott, amikor a Milan elleni bajnoki cím után – minimális játékidő ellenére – a csapat ünneplésének élére állt, táncolva vezette a sort.

Lehmann ugyanakkor hangsúlyozta: a Comóhoz nem menekülni ment, hanem azért választotta az újoncot, mert az teljes mértékben a női futballra fókuszál.
 

„Ez egy független klub, valódi vízióval és céllal. Nem csak egy csapat, hanem egy komoly projekt, ami számomra nagyon fontos”

 – nyilatkozta a The Guardiannek.

A Como Women mögött a 2024-ben érkező Mercury13 befektetői csoport áll, amely kifejezetten a női futball klubtulajdonlási modelljét akarja újragondolni. A női és férfi szakág azonban külön működik – Lehmann számára ez is vonzó szempont volt.

Most a svájci sztár friss lappal kezdhet, és bár továbbra is a „világ legszexibb focistájaként” emlegetik, Comóban elsősorban játékával szeretne a címlapokra kerülni.

 



Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
