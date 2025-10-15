Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kiheverte a szakítást, bikinis fotókkal üzent Baliról a teniszvilág szépsége

Paula Badosa
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 05:00
nyaralásBalitenisz
Úgy tűnik, rendeződött a magánélete a spanyol teniszezőnőnek. Paula Badosa Baliról üzent.
HWK
A szerző cikkei

"A helyek és az emberek gyógyítanak, ez is egy ilyen alkalom volt. Csodálatos utazáson vettem részt az örök barátaimmal!" - írta az Instagram oldalán Paula Badosa, aki Balin nyaralt és bikinis képeket osztott meg magáról. A 27 éves spanyol teniszezőnő a 23. helyen áll a világranglistán, de az utóbbi időben sérülésekkel küzdött, augusztusban a US Opentől visszalépett, ráadásul magánéleti csalódás is érte őt.

Paula Badosa köszöni, jól van
Paula Badosa köszöni, jól van / Fotó: Robert Prange

Az év elején szakított barátjával, a szintén teniszező, Stefano Cicipásszal. Badosa azóta továbblépett, és a napokban egy luxusnyaraláson vett részt. Számos fotót megosztott az élményekről az 1,2 milliós követőtábora nagy örömére. Az egyik fotón Badosa egy vízesés mellett élénk sárga bikiniben pózolt, és napozás közben is láthatjuk. 

 

 

