Brutál dögös: bőrszerkóban csábít Emily Ratajkowski

dögös
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 14:53
bőrszerkóvillantásEmily Ratajkowski
A csinos modell nem bízott sokat a képzeletre...

Emily Ratajkowski gyakran oszt meg magáról erotikus fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb egy pucér fotóval nyűgözte le a rajongóit.

96th Oscars Academy Awards - Vanity Fair Party
Emily Ratajkowski fotói mindent visznek Fotó: AFP

A csinos modell a legújabb fotójával sem okozott csalódást a követőinek. A képeken Emily Ratajkowski egy dögös bőrszerkóban látható. A látvány elképesztő, ha meglátod a fotókat, te sem fogod tudni róluk levenni a tekinteted.

Mint egy nagyon fontos tervező

- írta a fotókhoz Emily Ratajkowski.

Mutatjuk a csinos modellről készült lélegzetelállító képeket:

 

