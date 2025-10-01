Anna Kurnyikova csodaszép kismama, megmutatta gömbölyödő pocakját

Anna Kurnyikova kisfiával, Nicholasszal sétált Miamiban, és először mutatta meg gömbölyödő pocakját. Az egykori teniszezőnő, a 44 éves gyönyörű kismama, laza stílusban jelent meg, fekete leggingset és mélyen kivágott szürke pulóvert viselt.

#RostrosyFamosos Presume pareja de Enrique Iglesias su embarazo en Miami

La ex estrella del tenis Anna Kournikova presumió su embarazo en Miami esta semana, al ser captada mientras realizaba compras en compañía de su hijo Nicholas. https://t.co/hpli6T4koK pic.twitter.com/VGwfEaKXf3 — La Prensa.mx (@laprensamx) September 26, 2025

A ruha elrejtette növekvő pocakját, a terhességéről először augusztusban számoltak be. Ő és férje, az énekes Enrique Iglesias negyedik gyermeküket várják. A párnak már három gyermeke van: a hétéves ikrek, Lucy és Nicholas, valamint az ötéves Mary. Kurnyikováról egy másik fotó is készült, akkor fehér felsőben látták őt. Anna Kurnyikova és Enrique Iglesias 2001 óta vannak együtt.