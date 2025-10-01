Anna Kurnyikova csodaszép kismama, megmutatta gömbölyödő pocakját

Anna Kurnyikova kisfiával, Nicholasszal sétált Miamiban, és először mutatta meg gömbölyödő pocakját. Az egykori teniszezőnő, a 44 éves gyönyörű kismama, laza stílusban jelent meg, fekete leggingset és mélyen kivágott szürke pulóvert viselt.
A ruha elrejtette növekvő pocakját, a terhességéről először augusztusban számoltak be. Ő és férje, az énekes Enrique Iglesias negyedik gyermeküket várják. A párnak már három gyermeke van: a hétéves ikrek, Lucy és Nicholas, valamint az ötéves Mary. Kurnyikováról egy másik fotó is készült, akkor fehér felsőben látták őt. Anna Kurnyikova és Enrique Iglesias 2001 óta vannak együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.