Elhagyta bikini felsőjét a focistafeleség kebelcsoda, úgy kellett kijönnie a medencéből - videó

A medencében hagyta el a bikinijét Wanda Nara, akit futballistafeleségként ismert meg az egész világ, miután évekig alkotott egy párt az argentin Mauro Icardival. Sőt, utána még a Paris Saint-Germain focistájára, Achraf Hakimire is kivetette a hálóját.

A szőke kebelcsoda most Mexikóban élvezi a napsütést, egy közösségi oldalra feltöltött videóban pedig azt is megmutatta, hogyan teszi mindezt. Levetkőzve zuhanyoztatta meg a testét, majd belecsobbant a medencébe, ám a víz felszínén egyszer csak lebegni kezdett az elhagyott bikini... A felvételért – amit ide kattintva tudsz megnézni – odáig vannak Wanda Nara rajongói, és már közel 200 ezren kedvelték azt.