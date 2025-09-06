Elhagyta bikini felsőjét a focistafeleség kebelcsoda, úgy kellett kijönnie a medencéből - videó

A medencében hagyta el a bikinijét Wanda Nara, akit futballistafeleségként ismert meg az egész világ, miután évekig alkotott egy párt az argentin Mauro Icardival. Sőt, utána még a Paris Saint-Germain focistájára, Achraf Hakimire is kivetette a hálóját.
A szőke kebelcsoda most Mexikóban élvezi a napsütést, egy közösségi oldalra feltöltött videóban pedig azt is megmutatta, hogyan teszi mindezt. Levetkőzve zuhanyoztatta meg a testét, majd belecsobbant a medencébe, ám a víz felszínén egyszer csak lebegni kezdett az elhagyott bikini... A felvételért – amit ide kattintva tudsz megnézni – odáig vannak Wanda Nara rajongói, és már közel 200 ezren kedvelték azt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.