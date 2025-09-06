Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Elhagyta bikini felsőjét a focistafeleség kebelcsoda, úgy kellett kijönnie a medencéből - videó

futballistafeleség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 05:00
BikiniWanda Nara
A víz felszínén egyszer csak lebegni kezdett az elhagyott bikini...
B.
A szerző cikkei

A medencében hagyta el a bikinijét Wanda Nara, akit futballistafeleségként ismert meg az egész világ, miután évekig alkotott egy párt az argentin Mauro Icardival. Sőt, utána még a Paris Saint-Germain focistájára, Achraf Hakimire is kivetette a hálóját.

A szőke kebelcsoda most Mexikóban élvezi a napsütést, egy közösségi oldalra feltöltött videóban pedig azt is megmutatta, hogyan teszi mindezt. Levetkőzve zuhanyoztatta meg a testét, majd belecsobbant a medencébe, ám a víz felszínén egyszer csak lebegni kezdett az elhagyott bikini... A felvételért – amit ide kattintva tudsz megnézni – odáig vannak Wanda Nara rajongói, és már közel 200 ezren kedvelték azt.

 

