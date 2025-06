/Soha többé futballistafeleség? Rubint Rella fellélegzett válása után: „Végre azt csinálhatom, amit szeretek”

Idén szinte minden hónapra jutott egy sztárszakítás. Legutóbb Stohl András jelentette be a kapcsolata végét, múlt héten pedig Schobert Lara árulta el, hogy szingli lett. Az egyik legmeglepőbb szétválás azonban alighanem Rubint Rella és Novothny Soma nevéhez köthető… Úgy fest, a mindig mosolygós fitneszedző, Rella most is igyekszik megtalálni a dolog pozitív oldalát...

Rubint Rella válása után végre boldog? (Fotó: Instagram)

Rubint Rella végre boldog

„Végre azt teszem, ami lángra lobbantja a lelkemet” – lelkendezett közösségi oldalán a legújabb edzős videójánál. A felvételen valószínűleg csoportos órát tart, és az izmokat trenírozó mozdulatok közben önfeledten táncol, énekel. A videóra pedig ezt a párbeszédet szerkesztette:

„Boldogabbnak tűnsz! – Köszönöm, végre azt csinálhatom, amit szeretek!”

A motivált sorok arról árulkodnak, hogy már meg is találta a helyét a szakítás után…

Sok költözés után nyugalom

Rubint Réka unokahúga mögött mozgalmas évek állnak. Exférje focikarrierje érdekében korábban Lengyelországba költöztek, ami kissé váratlanul érte a fitneszedzőt.

„Az egész lengyelországi kiköltözés gyorsan jött, bár közel van, de nekem már nem volt időm átszervezni az együttműködéseket és a fellépéseket, szóval rengeteget ingáztam. Nem is tudom, hogy kint voltam-e többet, vagy itthon, nagyjából egyensúlyban van…” – fogalmazott a Metropolnak tavaly, miután Soma szerződésének lejártával visszaköltöztek Magyarországra, majd elismerte, tulajdonképpen neki valónak érzi a kétlaki életet.

„Őszintén sehol nem érzem otthon magam, mert sose tudok rendesen kipakolni a bőröndömből. Mire kipakolok, addigra pakolhatok be újra. De rá kellett jönnöm, hogy jól esik nekem ez a költözéssel járó izgalom, szeretek mozgolódni és a külföldön élésnek van egy nagyon különleges varázsa. Somának is mondtam, hogy ha lehet választani, inkább külföldi csapathoz igazoljon, mert szeretem ezt az ingázó életet” – fogalmazott tavaly, ám a jelek szerint most mégsem bánja, hogy lelassulhatott ilyen szempontból a tempó és a munkájára, hivatására koncentrálhat.