Szomorú hírt tudtunk meg, ekkor utazik haza Gaby Spanic: „A szívem egy darabja itt marad Magyarországon” - Videó

Hamarosan, és tényleg nagyon hamarosan véget ér Gabriela Spanic magyarországi kalandja.

Szombat este egy gigantikus show-val búcsúznak a tévénézőktől a Dancing with the Stars versenyzői, de persze ebben jó hír is van, hiszen kiderül, ki nyeri majd a TV2 nagyszabású műsorát. Versenyben van még Gabriela Spanic, Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Győrfi Dani és párjaik, akik mindahányan háromszor lépnek majd színpadra szombat este.

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Szomorú hír viszont, hogy a színpadra lépés után nem sokkal Gaby el is hagyja Magyarországot. A Bors megtudta, hogy a venezuelai származású színésznő vasárnap az adás után még kipiheni magát, de hétfőn már utazik is haza kisfiával Mexikóba.

Bizony, ez így igaz, hétfőn már megyek haza – mondta a Borsnak Gaby, aki azt is elárulta, hónapokkal ezelőtt, amikor elvállalta a TV2 felkérését, még nem gondolta volna, hogy a döntősök közt fog szerepelni.

– Reméltem, mint minden versenytársam is, hogy eljutok idáig, de nem volt ilyen elvárásom magammal szemben. Boldog és büszke vagyok a változásra amin átmentem, arra a fejlődésre, amit elértem a táncban, és mindenekelőtt arra, hogy mindezt a magyar közönség szeretetével érem el, ami részemről is megvan a rajongók felé. Soha nem fogom elfelejteni azt a rengeteg szeretet és tiszteletet amit itt kaptam, és ugyan visszatérek Mexikóba, a szívem egy darabja itt marad Magyaországon – folytatta a színésznő, akinek az emberek és a Dancing with the Stars csapata fog a leginkább hiányozni.

– A versenytársaktól kezdve a szerkesztőkön, a beauty teamen és a stylistokon át minden egyes ember – fogalmazott Gaby, aki nem csak szép emlékekkel tér haza Mexikóba. A Paula és Paulina sztárja imád főzni, így már most kijelentette a Borsnak, pörkölttel egészen biztosan meglepi majd a szeretteit.

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

– Ennek a receptje a saját szakácskönyvemben is megjelent – magyarázta a világsztár, majd hozzátette, azért is olyan sietős hazamennie, mert szeretne készülni a karácsonyra. Itt ugyanis semmit nem volt ideje előkészíteni vagy ajándékot vásárolni.

– Nagyon szerettem volna tipikusan magyar ajándékokat is hazavinni magammal, de nem volt rá időm. Hétfőtől vasárnapig dolgoztam, szinte folyamatosan. Alig volt időm, hogy vásároljak, és közben még a járvány is megnehezítette, hogy ezt megtegyem. Talán a reptérre menet sikerül egy-két apróságot beszereznem – mondta Gaby, aki ugyan nagy rajongója lett a magyar konyhának, azt is elárulta nekünk, hogy sajnos fűszerpaprikát sem sikerült vennie a pörkölthöz.