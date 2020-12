Durván lepontozta a zsűri Gabriela Spanic produkcióját – mi történhetett? – videó

Utoljára pontoz ma este a zsűri a Dancing With The Starsban, ám ezúttal két produkciót is értékelni fognak. Elérkeztük ugyanis az elődöntőhöz, ahol Pásztor Anna, Gelencsér Tímea, Gabriela Spanic, Toth Dávid és Győrfi Dani küzd meg a döntőbejutásért.

Az este első párosa Gabriela Spanic és Andrei Mangra volt, akiknek sajnos nem sikerült elsöprő sikert aratnia a zsűrinél,

összesen 35 pontot sikerült szerezniük.