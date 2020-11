Szikora Róbert: Az ember által elkövetett dolgok hullanak vissza az emberiség fejére

Arra kérte a szerkesztőségünket Szikora Róbert, hogy a ma vele megjelent interjúnkat pontosítsuk, mert történt egy félreértés a beszélgetés során, így véleménye szerint keletkezett egy teológiai pontatlanság.

Sajnálom, hogy komoly félreértés történt. Isten nem bünteti az embert Jézus Krisztus után, az ember saját magát bünteti, illetve az ember által elkövetett dolgok és annak következményei büntetésként hullanak vissza az emberiség fejére - pontosítja a ma megjelenteket az énekes.

Szikora Róbert továbbra is úgy érzi, hogy a mostani nehéz időkben a korábbinál is fontosabb, hogy megtaláljuk az utunkat Istenhez. Szerinte most van rá a legnagyobb szükségünk. Az R-Go frontembere mindemellett nagyon fontosnak tartja azt is, hogy figyeljünk egymásra ezekben az időkben, hogy a maszk viselése és a folyamatos kézfertőtlenítés mellett a lelki egészségünkre is vigyázzunk.