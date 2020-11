Szikora Róbert: Isten büntetése a koronavírus

Szikora Róbert úgy érzi, hogy a mostani nehéz időkben a korábbinál is fontosabb, hogy megtaláljuk az útunkat Istenhez. Szerinte most van rá a legnagyobb szükségünk.

Szikora Róbert úgy érzi, hogy a mostani nehéz időkben a korábbinál is fontosabb, hogy megtaláljuk az útunkat Istenhez. Szerinte most van rá a legnagyobb szükségünk.

Az egész világ behúzta a kéziféket, így az R-GO énekese is: a korábbi pörgés után lelassult az élete, a kevesebb fellépés miatt több ideje maradt a lélek kérdéseivel foglalkozni. Mint minden keresztény ember, ő is hisz abban, hogy minden okkal történik, így a koronavírus-járvány sem a véletlen műve.

– A böjt nem véletlenül van, felkészít minket egy nagyobb eseményre. Ez a világjárvány Isten büntetése, mert olyan dolgokat szeretnénk természetesként bevezetni, amelyek nem azok. A világot átjárja az abnormalitás – mondja.







Az istentisztelőknek minden a javukra válik, állítja a zenész © Szabó Miklós/NS

Nagyon fontosnak tartja, hogy figyeljünk egymásra ezekben az időkben, hogy a maszk viselése és a folyamatos kézfertőtlenítés mellett a lelki egészségünkre is vigyázzunk. Bár az ő életét is megnehezítette a koronajárvány, az Isten házát a korlátozások ellenére is rendszeresen látogatja.

– Nem változott semmi, a templomba járási szokásaimmal kapcsolatban, ismerek Budán egy helyet, ahová akkor is mindennap el tudok menni misére, amikor az egész világ zárva van. Nem szabadna bezárni a templomokat, főleg nem most, amikor az embereknek a legnagyobb szüksége van Istenre. Az istenszeretőknek minden a javára válik – magyarázza.

Márciusban őt kérték fel, hogy legyen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik nagykövete. Sajnos a kongresszust el kellett halasztani a járvány miatt, de szerencsére nem marad el, csak egy évvel később rendezik meg szeptember 5-től.