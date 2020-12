Megkapta a diagnózist: ezért lett rosszul és került kórházba Gáspár Zsolti

Vannak intő jelek az életben, de sokan nem veszik komolyan, csak legyintenek például egy kis gyengélkedésre, Gáspár Zsolti viszont igazi ellenpéldája a könnyelműségnek. Nagyon is komolyan veszi, hogy a napokban rosszul lett és kórházba került. Mint kiderült, alakuló cukorbetegséggel küzd, s emiatt úgy döntött, változtat az eddigi életvitelén.







Gáspár Zsolti komolyan veszi az intő jeleket és változtat az életmódján © Bors

Azt hittem, ezt a szörnyű vírust kaptam el, de nem, kiderült, hogy cukros vagyok. Leesett a vércukorszintem, ezért lettem rosszul. Le a kalappal az orvosok, ápolók előtt, akiktől hihetetlen odafigyelést és ellátást kaptam még ebben a nehéz időszakban is. Gyógyszereket kell szednem és ha sikerül leadnom pár kilót és megtartanom a diétát, akkor az orvosok szerint még visszafordíthatom a folyamatot, ami a betegség kialakulását illeti – mesélte a Borsnak a Farm VIP műsorvezetője, aki már bele is fogott a fogyással kecsegtető diétába. Zsoltit még az sem tántorítja el, hogy épp akkor kezd bele az életmódváltásba, amikor a legnagyobb csábításnak lesz kitéve, lévén karácsony közeleg…