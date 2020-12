Kórházba került Gáspár Zsolti - egy bevásárlóközpontból vitték be

A TV2 Farm VIP című műsorának gazdáját eddig elkerülte a baj, bár sok ismerőse kapta el a koronavírust, ő valahogy megúszta. Kedd délután azonban Gáspár Zsolti váratlanul rosszul lett, amitől nagyon megijedt.







Úgy érezte, kicsúszik a lába alól a talaj © Knap Zoltán/Bors

Egy bevásárlóközpontban álltam sorba kedd este, amikor egyik percről a másikra azt éreztem, hogy kimegy a lábam alól a talaj – meséli a Borsnak Zsolti. – Az volt a baj, hogy nagyon kevés kassza volt nyitva, negyven percig álltam, amikor szédülni kezdtem.







Otthon már hőemelkedése volt © Vaskó Tamás

A gazdát a barátja kikísérte az üzletből, és azonnal kórházba vitte.

A kórházban gyorstesztet végeztek rajtam, az negatív lett, de nem lettem jobban a vizsgálatok után sem, estére hőemelkedésem lett. A feleségem vizes lepedőbe csavart. A Gáspár család showmanjét szerdára visszarendelték a kórházba egy újabb tesztre.

– A második teszt elég komoly volt... Kellemetlen, nem is értem, hogy bírják mások könnyezés nélkül. Elvégezték rajtam, és nagy szerencsémre az is negatív lett – újságolja a műsorvezető. – A negatív tesztek ellenére még mindig nem érzem magam százszázalékosnak. Nincs étvágyam például. Rendeltem egy szendvicset, de amikor megéreztem az illatát, büdösnek találtam, undorodtam tőle. Nem tudom, mi lehet velem... Mindenesetre most hazamegyek, és három napig ki sem teszem a lábam a lakásból, pihenek, és nézegetem majd a kis feleségemet.

Zsoltinak azt javasolta az or­vosa, hogy gargarizáljon tiszta, fehér alkohollal, például házi pálinkával.







A második teszt roppant kellemetlen volt (Képünk illusztráció) © MTI