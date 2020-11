Ez nem a Família Kft.: Kitiltotta otthonról a családját Baranyi Laci bácsi

Baranyi László 100 éves koráig szeretne élni. A színművész idén ünnepelte a 93 születésnapját, és kiválóan érzi magát a bőrében. Fittsége titka, hogy minden reggel átmozgatja az izmait, igaz, már nem 5–10, hanem 2–3 kilós súlyzókat használ.

Élvezi a nyugdíjasok életét a Família Kft. kedves nagypapája. Baranyi Laci bácsi tavaly vonult vissza az aktív színjátszástól, de úgy érzi, létezhet olyan felkérés, amit ma sem utasítana vissza.

Ha egy igazán különleges ajánlatot kapnék, valószínűleg elfogadnám, ha nem kellene túl sokat állnom a színpadon. Most már szívesebben vennék egy olyan szerepet, amelyhez inkább csak ülnöm kell – mondta a Borsnak a színész, aki szerint a hosszú élet titka a vidámság és a testmozgás.







Baranyi Laci bácsi 100 éves koráig szeretne élni © Végh István

– Minden idős embernek azt ja­vaslom, hogy ne hagyja el magát! Én még mindig minden napomat tornával kezdem. Az igaz, hogy a na­gyobb súlyokkal már nem tudok dolgozni, de a vérkeringésem beindításához egy 2–3 kilós is megteszi. Karkörzéseket végzek, illetve ha módjával is, de emelgetek – mesélte Baranyi László. A színművész sajnálja, hogy lassan elfogynak a barátai, ugyanis egymás után hagyják itt a földi létet. Az elmúlás néha neki is eszébe jut, de nem adja át magát a negatív gondolatoknak.







A színmûvész most kettesben tölti a mindennapokat feleségével, a gyerekek és az unokák most nem látogathatják ôket © Végh István

– Mostanában sokat gondolkodom azon, hogy csodálatos 93 évet éltem meg, pedig 17 évesen már harcoltam a háborúban. Ha bármikor be kellene fejeznem, azzal is kibékülnék, de az igazi tervem az, hogy ha már eddig eljutottam, megélem a 100. születésnapomat is. Ez azért is lenne jó, mert akkor az államtól kapnék ajándékba 100 ezer forintot – nevetett a színművész, de a kérdésen, hogy a pénzt mire fordítaná, csak mosolygott. Bizonyára némi ajándékot a szeretteinek is venne belőle, akiket egyébként mostanában alig lát.