,,Brutál dögös vagy” - Melltartóra vetkőzött Schumacher Vanda

Folyamatosan növekedik Schumacher Vanda rajongó- és követőtábora, ő pedig előszeretettel posztol életének szegmenseiből az oldalára.
A csinos influencer a Szegedi Ifjúsági Napok-on, avagy a SZIN-en vett részt, amihez egy hihetetlen dögös ruhába öltöztette bomba testét. Schumacher Vanda egy szimpla nadrág-melltartó kombóba öltözött, megjelenését pedig tussal kihúzott szeme és szőke haja dobja fel igazán. Követői csak úgy olvadoznak a képe láttán.
Úristen. Álomszép vagy.😍❤️
- írta egyikük.
Brutál dögös vagy🔥🔥❤️❤️❤️
- szólt hozzá egy másik rajongója.
Az influencer képe itt megtekinthető.
