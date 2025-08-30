Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Rózsa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

,,Brutál dögös vagy” - Melltartóra vetkőzött Schumacher Vanda

schumacher vanda
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 19:00
SZINdögös
Közösségi médiában mutatta meg bomba alakját.

Folyamatosan növekedik Schumacher Vanda rajongó- és követőtábora, ő pedig előszeretettel posztol életének szegmenseiből az oldalára.

Schumacher Vanda
Schumacher Vanda közösségi oldalán jelentkezett be 
Fotó: Instagram

A csinos influencer a Szegedi Ifjúsági Napok-on, avagy a SZIN-en vett részt, amihez egy hihetetlen dögös ruhába öltöztette bomba testét. Schumacher Vanda egy szimpla nadrág-melltartó kombóba öltözött, megjelenését pedig tussal kihúzott szeme és szőke haja dobja fel igazán. Követői csak úgy olvadoznak a képe láttán.

Úristen. Álomszép vagy.😍❤️

- írta egyikük.

Brutál dögös vagy🔥🔥❤️❤️❤️

- szólt hozzá egy másik rajongója.

Az influencer képe itt megtekinthető.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu