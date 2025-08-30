,,Brutál dögös vagy” - Melltartóra vetkőzött Schumacher Vanda

Folyamatosan növekedik Schumacher Vanda rajongó- és követőtábora, ő pedig előszeretettel posztol életének szegmenseiből az oldalára.

Schumacher Vanda közösségi oldalán jelentkezett be

Fotó: Instagram

A csinos influencer a Szegedi Ifjúsági Napok-on, avagy a SZIN-en vett részt, amihez egy hihetetlen dögös ruhába öltöztette bomba testét. Schumacher Vanda egy szimpla nadrág-melltartó kombóba öltözött, megjelenését pedig tussal kihúzott szeme és szőke haja dobja fel igazán. Követői csak úgy olvadoznak a képe láttán.

Úristen. Álomszép vagy.😍❤️

- írta egyikük.

Brutál dögös vagy🔥🔥❤️❤️❤️

- szólt hozzá egy másik rajongója.

Az influencer képe itt megtekinthető.