Sztárbabák nyara lesz: Vajna Tímea, Kafi és Szabó Ádám felesége is a véghajrába ért

Az elmúlt fél év tele volt örömhírekkel, hiszen több sztárpár is bejelentette, hogy szülői örömök elé néz. Vajna Tímea nyáron már kétszeres anyuka lesz, akárcsak Szőcs Reni, míg Farkas Jennifer és az Ázsia Expressz Kafija először tapasztalhatják meg az anyaságot. Mutatjuk is melyik sztárbabák érkezését várjuk a következő 3 hónapban.

Vajna Tímea terhessége szinte maga a csoda, de már alig várja, hogy megérkezzen a pici (Fotó: Bánkúti Sándor)

Szabó Ádám és Farkas Jennifer tavaly ősszel, a Sztárban Sztár All Stars alatt tudták meg, hogy szülők lesznek, amit idén januárban be is jelentettek. A sztárpár új otthona is nemrég készült el, így már minden készen áll a kisfiuk érkezésére, ami már nem sokáig várat magára.

Vajna Tímea gyerekei között alig több mint fél év lesz

Andy Vajna özvegye hosszú évek óta küzd azért, hogy édesanya lehessen, ám úgy tűnt, hogy a terhesség számára csak álom marad. Ráthonyi-Palácsik Tímea és férje végül a béranya mellett döntöttek, így februárban megérkezett első gyermekük, Ben. Ám ezzel egy időben az üzletasszony azt is bejelentette, hogy az utolsó beültetése csodával határos módon sikeres lett, így ő maga is várandós. A Hailey névre keresztelt kislány valamikor a nyáron fog megszületni, ugyanis a kismama áprilisban árulta el, hogy a 3. trimeszterbe lépett, így jó eséllyel júliusban vagy augusztusban meg is érkezik a kicsi.

Szőcs Reni terhességére karácsonykor derült fény, a kismama már a 3. trimeszterben van (Fotó: Szőcs Reni)

Szőcs Reni is a második gyermekét várja

A fiatal énekesnő kislánya Amélia már két éves, és hamarosan nagy tesó lesz. Szőcs Reni várandósságát decemberben jelentették be, jelenleg pedig már a 3. trimeszterben van, így a kisfiú, akinek a nevét egyelőre nem árulta el, szinte biztosan megérkezik még a nyáron.

Kafi Rea Milla is anya lesz

Az egzotikus szépségű modell tavaly ment hozzá szerelméhez, Kovács Patrik kaszkadőrhöz, akivel az esküvő után azonnal bele is vágtak a családalapításba. A gyönyörű kismama már a 9. hónapban van, így szinte bármelyik pillanatban megérkezhet a kisfia. Kafi többször is beszélt már arról, hogy mennyire szeretne édesanya lenni, sőt minél több gyerekre vágyik, így szinte biztosan fog még bővülni a család.

Kafi Rea Milla várandósságára nem kellett sokat várni, az esküvő után szinte azonnal összejött a baba (Fotó: Bognár Bogi / hot magazin)

Rihanna terhessége nagyon titokzatos

A világsztárok között is akad olyan, akihez hamarosan megérkezik a gólya, mint például Rihanna és ASAP Rocky. Az énekesnő és rapper jelenleg harmadik gyermeküket várják, ám a terhesség részleteibe nem avatták be a nagyérdeműt. Ám az izgatott rajongók úgy sejtik, hogy a MET gálás bejelentés, Rihanna pocakja és a korábbi terhességei alapján még nyáron megérkezhet a legkisebb trónörökös.