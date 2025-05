Bejelentette a pontos dátumot Vajna Tímea: vasárnap lesz a nagy nap

Vajna Tímea, aki hamarosan már kétgyermekes anyuka lesz, bejelentette: vasárnap vége.

Bejelentette a dátumot Vajna Tímea.

A magyar vállalkozó, influenszer és korábbi szépségkirálynő az Egyesült Államokban készül életet adni második gyermekének, és már nagyon közel van ahhoz, hogy ismét anyává váljon. Első gyermekét, Bent, egészségügyi komplikációk miatt béranya segítségével hozta világra mindössze néhány hónappal ezelőtt. A kisfiú csupán hat hónappal lesz idősebb kistestvérénél, akit Tímea izgatottan vár.

A terhesség ideje alatt Tímea nagy figyelmet fordított más édesanyák támogatására ezek között a Semmelweis Alapítvány Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának támogatásában is szerepet játszott. Pár hónapja gyűjtést is indított, hogy sorstársain segítsen, mivel ő maga is nehézségekkel küzdött a teherbeesés során.

A gyűjtés végső dátuma vasárnap, melyre emlékeztetőként egy angyali képet osztott meg magáról: fehér ruhában, várandós pocakját fogva.

Most vasárnapig tart a gyűjtés a Semmelweis Alapítvány Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika számára, ahol a legkomplexebb endometriózis műtéteket végzik Magyarországon. Egy olyan precíz laparoszkópos eszköz beszerzése a cél, aminek az infra fénye meg tudja különböztetni az ép szöveteket az elhalt szövetektől. Hálás köszönet Mindenkinek.