„Már nagyon türelmetlenek vagyunk” – Szabó Ádám felesége mindenórás: már a név is megvan!

Szabó Ádám és felesége, Jennifer az elmúlt években nemcsak a magánéletükben, hanem a szakmai pályafutásukban is jelentős változásokon mentek keresztül. Kapcsolatuk gyorsan mélyült el, és számos közös projektben vettek részt, miközben a családalapítás is előtérbe került.

Szabó Ádám és felesége, Jennifer felkészültek születendő kisfiuk érkezésére (Fotó: Instagram)

Együtt könnyen veszik az akadályokat

Az énekes és Farkas Jennifer kapcsolata példaértékű, s bár mindkettőjüknek voltak nehézségeik az életben, jól előnyükre tudták fordítani azokat, szorosan egymásba kapaszkodtak. Szerelmük rendkívül stabil lábakon áll és hamarosan megszületik első gyermekük is.

A pár az esküvő után nem sokkal már beszélt arról, hogy szeretnének majd közös családot és idén januárban be is jelentették az örömhírt, hogy első gyermeküket várják. Jennifer kisfiút hord a szíve alatt, a gyermekáldás érzéseiről Ádám nemrég A Dal 2025 kapcsán mesélt az apaság érzéseiről. A kismama sok várandós fotót oszt meg a követőkkel, így a rajongók is tudhatják, hogy már tényleg nincs sok hátra és végre kezükben tarthatják a kisfiút.

Szabó Ádám felesége jól bírja a terhességet

Néhány héttel ezelőtt Ádám otthoni balesetet szenvedett, emiatt mentőt kellett hívni. Kidobtak ugyanis egy virágvázát és amikor Ádám kivitte a szemetet, véletlenül belenyúlt egy törött darabba, ami szétvágta a kezét. Az izgalmak ellenére azóta szerencsére jól van, Jenni erről is mesélt nekünk:

Ádámról ma levették a gipszet, úgyhogy teljes értékű apuka tud majd lenni

– meséli Jenni mosolyogva.

„Mostanra teljes a készültség, hála Istennek minden a legnagyobb rendben. Még pár hét van hátra, most már csak várakozunk. Jól bírom a terhességet, szerencsére nekem az elején sem voltak rosszulléteim.”

A házaspár izgatottan és tudatosan készül az új életszakaszra, amelyben az otthonuk felújítása és a babaszoba kialakítása is szerepet kapott.

A gyerekszoba már teljesen kész, azt gondolom, hogy abszolút felkészültünk. Semmi sincs fixen eltervezve, a kórházban úgyis megmutatnak majd mindent. Nyilván, ha valamit nem tudunk, vagy elakadunk, akkor majd szólunk a szülőknek, de egyébként meg fogunk tudni birkózni vele. Most már csak a várakozás nehéz, mert nagyon türelmetlenek vagyunk, szeretnénk már látni és a kezünkben tartani őt.

Szabó Ádám gyermeke tehát hamarosan megszületik, annyit azonban még elárultak, hogy kisfiuknak már megvan a neve is.