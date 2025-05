"Csoda ember" - teljesen odáig van Schóbert Lara új zenész barátjáért

Ahogyan azt már a Bors is megírta, új szerepkörben próbálhatta ki magát Rubint Réka és Schobert Norbi gyönyörű kislánya, Lara. A népszerű magyar énekes, Herceg ugyanis nemrég egy új dallal debütált, amelyben Lara is szerepet kap, ő tűnik fel a gyönyörű, vágyott nő képében. Lara most elárulta, hogy nagyon élvezte a forgatást, és ennél még többet is!

Schóbert Lara nagyon jól mutatott a klipben

Insta-sztorijában ugyanis kifejtette, hogy újdonsült zenész barátját, Herceget nem csupán kiváló énekesnek tartja, de egy igazi csoda embernek is:

Nemcsak jó éekes, de egy csoda ember is!

- írja Lara.