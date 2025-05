"Óriási élmény volt" - Rubint Réka kitálalt, elképesztő luxusban volt részük

Újabb elképesztő élményekkel gazdagodott a Schobert-család, miután több mint egy hetet töltöttek egy luxus óceánjárón, amely az Egyesült Államok mellett többek között Mexikóban is járt, ahol lánykérésre is sor került. Norbi ugyanis megragadta az alkalmat és megkérdezte Rubint Rékát, hozzámegy-e újra.

Réka elárult, hét éjszakát töltöttek a hatalmas hajón, amely két nap nem kötött ki csupán sehol, minden másik nap újabb helyen ébredtek a rajta utazók, akik ezt követően fakultatív programok keretében fedezhették fel az újabb és újabb városokat. Így kötött ki a házaspár Mexikóban ismét:

Az első lánykérés 24 évvel ezelőtt Mexikóban történt, és mivel Mexikóban kikötöttünk, ezért megragadta az alkalmat, hogy mindenképp mondjak egy igent

- emlékezett vissza Réka, aki számára az egész útjuk egy óriási élmény volt. Sosem felejti el például azokat a pillanatokat, amikor a balkonjukon állva nézték minden nap a napfelkeltét és naplementét a vízen.

A fitneszlady azt is elárulta, az egész olyan volt, mintha egy vízi városban éltek volna. Volt ugyanis a hajón mászófal, drótkötélpálya, csúszdapark, színház, rengeteg étterem, spa és persze edzőterem is, ahova Réka gyakran járt, hiszen az egész út fő oka az volt, hogy ott tartott most edzőtábort.