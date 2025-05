Zámbó Krisztián őszintén mesélt a törésről – „Ez már nem az a Krisztián”

Ha valaki, hát Zámbó Krisztián igazán tudja, milyen az, amikor egyik fellépésről a másikra rohanva gyakorlatilag az autóban él. Szereti az életét és a pörgős mindennapokat, de úgy tűnik eljött az idő az énekes életében, hogy újragondolja a hétköznapok menetrendjét.

Zámbó Krisztián szereti és élvezi a munkáját, de próbálja megtalálni a munka és a magánélet egyensúlyát Fotó: Mediaworks Archív

Zámbó Krisztián Sztárban Sztáros szereplése sokakban jó emlékeket idéz

Zámbó Krisztián a Sztárban Sztár műsorának népszerű szereplője mostanra eljutott arra a pontra, hogy a tükörképével való szembesülés nem a szokásos "helló, haver!" érzést hozza, hanem inkább egy meglepett sóhajt: „Ez már nem én vagyok.”



Amikor tükörbe nézek, elgondolkodom, hogy mi történt velem? Ez már nem az a Krisztián, akit én megismertem korábban

– vallotta be őszintén lapunknak az énekes, aki bármennyire is pörgős és életvidám, mostanra már érzi, hogy a késő esti hamburgerek és a rendszertelen alvás nem a hosszú élet receptjei.

A problémát nem is tagadja: összevissza eszik, gyakran csak éjjel jut vacsorához a koncertek és utazások után, reggel pedig addig alszik, ameddig csak lehet. A napirendje olyan, mint egy kiszámíthatatlan reality műsor – csak épp ő a főszereplő, és nincs idő reklámszünetre.

Zsuzska és Krisztián kapcsolatuk során sokat tanultak és mára összecsiszolódtak, megteremtették a harmonikus kapcsolat alapjait Fotó: Markovics Gábor

Hosszú az út a változásig

Ami viszont biztos pont az életében, az Zámbó Krisztián párja, Takács Zsuzska, aki már nem először jár jegyben az énekessel. A kapcsolatuk nem hétköznapi – 15 éve tart, időnként viharos, de annál szenvedélyesebb. És ami még különlegesebbé teszi: saját bevallásuk szerint azért működik, mert egyáltalán nem illenek össze.

Ez a titkunk, mi így vagyunk egészek

– szokták nevetve mondani.

Zsuzska is természetesen támogatja abban, hogy új fejezetet nyisson az életében – bár mind a ketten tisztában vannak vele, hogy ennek kivitelezése nem lesz egyszerű.

Zsuzska korán kel, korán fekszik, míg Krisztián inkább a bagoly típus. De ahogy mindenben, ebben is megtalálták a közös nevezőt. Krisztián most már érzi, hogy itt az ideje a váltásnak: mozgást szeretne beiktatni a mindennapokba, fogyni szeretne, és kialakítani egy olyan napirendet, ami nemcsak az egészségéről, de a boldogságáról is szól.

Nem vagyok elégedett azzal, amit látok, és tudom, hogy nem egészséges, ahogy élek

– ismerte el a Borsnak. De ha valaki, ő biztosan nem fogja félvállról venni az újrakezdést. A színpadon már megmutatta, mire képes, most jöhet az élet másik nagy kihívása: önmagát legyőzni.

És ha minden jól megy, hamarosan új oldalát ismerhetjük meg: életmódjában is fegyelmezett, fitt, és talán még smoothie-t is szürcsölő Krisztiánt.