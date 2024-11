"A hasam ennél sokkal nagyobb volt" - így halad a fogyásával Zámbó Krisztián - Fotó

Zámbó Krisztián hónapok óta keményen edz, hogy visszanyerje régi formáját, s nagyon úgy néz ki, hogy a kemény munka most meg is hozta a gyümölcsét. Az énekes ugyanis a közösségi oldalán mutatta meg, hogy mennyivel kisebb lett a hasa a testmozgásnak és a diétának köszönhetően, ám ő még koránt sem elégedett az eredménnyel. Főleg azért, mert egy korábbi videójában elmondta, hogy: Zsuzska mellett úgy néz ki, mint a híres és nagydarab színész, Bud Spencer... Ez szerinte azért alakulhatott így, mert imád enni, de most már a jó forma sokkal inkább érdekli, mint a finom ízek. Ráadásul nagy szerencséje van, hogy nem kell egyedül megvívnia ezt a harcot: Krisztián Zsuzsi társaságában tud edzeni, aki a jelek szerint még ezekben a nehéz időkben sem hagyja magára szerelmét.

Zámbó Krisztián felvette a harcot a kilókkal (Fotó: Bánkúti Sándor)

Zámbó Krisztián már sokat fogyott

Az énekes pár évvel ezelőtt nagyon szépen lefogyott, a kemény diétát azonban a jelek szerint nem tudta tartani. De, ahogy fentebb is írtuk, Krisztián már bevetette magát a munkába, és látványos változáson ment keresztül. Rövidültek a centik a hasán, a vállán és a vádliján is, sőt... Szerinte még az arca is vékonyabb lett!

Alakul! Lassan, de azért alakul. A hasam ennél sokkal nagyobb volt, úgy képzeljétek el... Az ember, ha odafigyel egy kicsit, látszik a munka. A hasamon, a vállamon, az arcomon és a vádlimon is

– mondta el az Instagram-oldalára feltöltött videóban Krisztián, aki összesen 18 kilótól szeretne megszabadulni. Azt még nem árulta el, hogy eddig mennyi mínusznál jár, de az biztos, hogy jó úton halad.