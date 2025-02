Zámbó Krisztián keményen edz

Zámbó Krisztián az elmúlt évtizedben többször is nekifutott már az életmódváltásnak, vegyes eredménnyel. Volt, hogy sikerült szépen lefogynia, de aztán mindig fontosabb volt számára a sok jó falat, mint az izzasztó edzések, ezért rendre visszahízott. Legutóbb tavaly novemberben szánta rá magát, hogy megszabadul 18 kilótól és a jelek szerint most tényleg nagyon elhivatott.

Zámbó Krisztián megint életmódváltásba kezdett (Fotó: TV2)

Zámbó Krisztián párja

Az énekes szerencséje, hogy nincs egyedül a bajban, a kedvese, Takács Zsuzska mindenben támogatja, eljár vele edzeni és nagyon odafigyel arra, hogy otthon is egészséges étrend várja a párját. Így most minden adott ahhoz, hogy Krisztián diadalmaskodjon az önlegyőzésben. A jelek szerint egyébként igen jól halad, lelkiismeretesen lejár a terembe sőt, akár otthon is kész gyakorlatokat végezni, ha arról van szó. Ha így folytatja, a nyárra meg lesz a kívánt "beach body", ami nem csak látványra javít az előadóművész megítélésén, de fizikailag is sokkal jobban fogja bírni a koncertezést.

Zámbó Krisztián és Zsuzska együtt edzenek, hogy az énekes minél egészségesebb legyen (Fotó: Mediaworks archív)

Zámbó Krisztián testvérei

Az énekes családjában egyébként nem egyedi eset, hogy valaki nagy gondot fordít a megjelenésére, Zámbó Krisztián testvérei (Adrián és Szebasztián) is sportos testalkatúak, és odafigyelnek arra, hogy egészségesek legyenek. De térjük kicsit vissza Krisztiánhoz, aki a napokban egy friss poszttal jelentkezett, amiben megmutatta, hogy milyen szépen halad. Míg az életmódváltás kezdetén alig tudott egy-két gyakorlatot elvégezni, mára már látszik, hogy a spártai edzéseknek megvan a hatása: úgy fekvőtámaszozik a saját nappalijában, mint egy igazi katona. A kezei nem tenyérrel, hanem ököllel vannak lent a földön, ami így nagyon megnehezíti ezt a gyakorlatot. Nézzék csak: