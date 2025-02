Zámbó Krisztián világéletében heves vérmérsékletű volt, főleg, ha nőkről van szó. Kötelességének érzi, hogy kiálljon a gyengébbek mellett még akkor is, ha nem éppen ő van erőfölényben. Emiatt került is bajba nem egyszer, az egyik ilyen emlékéről pedig korábban dal is készült. Ebben mutatja meg magát az énekes felpofozva, de furcsa módon eddig fel sem tűnt ez a rajongóknak...

Zámbó Krisztián arcán egy tenyérnyom éktelenkedik Fotó: YouTube

Zámbó Krisztián pofon videója nagyot megy

Az énekes nyolc évvel ezelőtt készítette el a "Nélküled az élet gyötrelem" című feldolgozását, amihez klipet is forgatott. A történet szerint a diák (Krisztián) beleszeret a nála jóval idősebb, de nagyon csinos tanárnőjébe, akiről titokban fotókat készít. Természetesen a tanuló lebukik, és a tanító nénitől olyan sallert kap, hogy az arcán ott marad a tenyér lenyomata. Zámbó Jimmy fia sok felkapott slágert tudhat magáénak, de olyan, amelyik évekkel később megint befut, olyan nagyon kevés van. Hogy miért pont most lett ennyire népszerű a muzsika, azt csak találgatni lehet, mindenesetre a rajongók sorra osztják meg egymással és özönlenek a friss kommentek is a YouTube-oldalon a muzsikához.

Zámbó Jimmy fia nagyon népszerű a legnagyobb zenei portálon Fotó: Mediaworks archív

A hozzászólások között számos olyat olvasni, hogy Krisztián hangja kezd egyre jobban hasonlítani a híres édesapja, Zámbó Jimmy orgánumára, többen biztatják, hogy sokkal több dalt adjon ki és csináljon lemezeket, mások pedig csak most csodálkoznak rá, hogy az énekesnek a tehetségén kívül milyen jó humorérzéke is van.