Zámbó Krisztián megrázó vallomása: „Ezt a titkot, el kellett volna mondanom édesapámnak!

Ez az űr, ami bennem van, egyébként nem most alakult ki, ez már tizenévesen. Itt mondom ki azt a titkot, amit el kellett volna mondanom édesanyámnak is és édesapámnak is, hogy teljesen össze voltam zavarodva a válás után, hogy most melyik családhoz tartozom. Anyukámmal éltem, ahol ott volt két féltestvérem, anyu egyedül nevelt fel bennünket. Aztán tinédzserként átköltöztem édesapámhoz, ott megint egy másik családba kerültem és lógtam a levegőben, ez összezavart engem nagyon…