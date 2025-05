Nincs lehetetlen számára: így sétál két babával Vasvári Vivien

Vasvári Vivienék hazatértek Miamiból. Mint ismert, a sztármami nemrég adott életet gyermekének, Liamnek, hiába azonban a nagy boldogság, az élet nem áll meg sőt... a náluk amúgy is pörgős mindennapok négy gyermek mellett csak még hajtósabbak lettet, hiszen Liam újszülöttként 100%-ban igényli édesanyja figyelmét.

Hazaértek Miamiból. / Fotó: hot! magazin archív

Vivit ez persze nem zavarja, tapasztalt édesanyaként megoldotta azt is, hogyan tudja például Liammel együtt Colint is sétáltatni. Erről az elképesztő pillanatról pedig a sztármami egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetet is megosztott, szemléltetve, nincs lehetetlen számára. Az anyuka Instagram-oldalán egyúttal nagyvonalú felajánlást itt tett követői számára:

Szeretném ezeket a ruhákat és cipőket elajándékozni nektek, a követőimnek! Ha van kedved részt venni, csak írj egy kommentet arról, milyen a mai hangulatod!

Fotó: Instagram/Vasvári Vivien

Vasvári Vivinek van már egy lánya, Ariana, és egy fia, Edward az előző kapcsolataiból. Férjével, Bodnár Zsigmonddal pedig a második gyerekük született most meg Colin után. Bodnár Zsigmondnak szintén két gyermeke van a korábbi kapcsolatából.