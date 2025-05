Palácsik Lilláék kitálaltak: ilyen valójában Vajna Timi és a húga kapcsolata

Palácsik Lilla férje, Visváder Tamás az elmúlt hetekben a Nagy Duett műsorban szerepelt Fotó: hot! magazin archív

Andy Vajna ordított velük

A Visváder-Palácsik házaspár azt is elárulta, hogy Timi volt férjének bizony volt egy nagyon kemény arca is. Történt ugyanis, hogy a fiatalok eladták az esküvő sztorit egy magazinnak 500 ezer forintért, de akkor még nem tudták, hogyan működnek a dolgok. A lap fotósa nyilván olyan fotót is csinált, ami aztán címlapon is volt, amin ott feszített Andy Vajna és Vajna Timi is.

„Andynek volt egy nagyon kemény énje, felhívott minket a lap megjelenése után három nappal, olyan ordítást kaptunk, amit szerintem az ő üzlettársai közül sem soha, senki. Mi éppen nászúton voltunk, második reggel arra ébredtünk, hogy ordít velünk!” – mesélték Lékai-Kiss Ramónának, akinek több más érdességről is beszámolt a fiatal házaspár.