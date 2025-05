Ungár Anikó kamerák előtt sírta el magát: így viseli néhai férje halálát

A gyönyörű bűvész ritkán szokott beszélni a magánéletéről, azonban most kivételt tett és a TV2 kamerái előtt nyílt meg. Ungár Anikó fia, Baronits Gábor társaságban őszintén mesélt arról, hogy miként élte meg egykori férje halálát, illetve hogyan engedte el legnagyobb gyermeke kezét.

Ungár Anikó férje elvesztését nem tudta egykönnyen feldolgozni Fotó: Ripost

Baronits Zsoltot megviselte édesapja halála

Amikor apukám elhunyt, akkor ketten maradtunk a világ ellen. Akkor nekem a gyerekkorom megszűnt, ugyanis elkezdtem azon gondolkodni, hogyha a papát elveszthetem, akkor bárkit elveszíthetek és minden mulandó

– mesélte a Tények Pluszban Baronits Gábor édesanyja oldalán. Ungár Anikó Baronits Zsolt halála után újból férjhez ment, a fiatal színész pedig kapott négy testvért. Mégis nagyon szoros kapcsolat maradt meg köztük.

A csinos bűvész nem bírt a könnyeivel

„A mai napig sok mindenben hallgatok rá és kikérem a véleményét. Ő pedig kendőzetlenül el szokta mondani a véleményét, illetve sokszor kritikus is szokott lenni” – vélekedett a színész, akinek édesanyja a fia menyasszonyáról való álláspontjával folytatta: „Én nagyon örülök Gáborék kapcsolatának, de nyilván kicsit rossz elviselni, hogy ő már lassan másé lesz. Viszont jóleső érzés azt látni, hogy ez a két fiatal megtalálta egymást, de ettől mindig elérzékenyülök” – mondta könnyeivel küszködve Ungár Anikó.

Öröm és bánat könnyei ezek… De annyira közel állok a gyermekeimhez, hogy könnyezem. El kell mondani, hogy anno én nagyon komoly szerződéseket hagytam ott, hogy egyáltalán anyának mondhassam magam. Ugyanis nálunk a gyerekek az elsők ezért, ha kell, lemondok mindenről az ő érdekükben

– nyílt meg őszintén a fiatalos anyuka.

Ungár Anikó Baronits Gábor szerelmét teljes mértékben elfogadta Fotó: Sulyok László

Ungár Anikó így dolgozza fel a negatív élményeit

A népszerű bűvész elárulta, őt rengeteg csalódás érte az életben, ezek között pedig ott van fia édesapjának halála is. Azonban mindig kifejezetten figyelt arra, hogy a vele történt események ellenére is nyugodt tudjon maradni, ezért visszatérő vendége lett a jógaóráknak. „A jóga számomra a nyugalmat jelenti. Ez egy eszköz arra, hogy elfelejtsem azt, ami körülöttem van. Egy ilyen alkalom kivesz a mindennapokból és egy kellemes időtlenségben érzem magam. Illetve ennek köszönhetem, hogy most már el tudok engedni dolgokat” – zárta a beszélgetést Ungár Anikó.