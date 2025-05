Fenyegető levelet kapott Tóth Gabi: "Hogyha a világ botránkozik rajtam, akkor vezet jó fele az utam"

Előző héten végetért a TV2 A Nagy Duett című nagysikerű műsora, aminek fináléjában Tóth Gabi párja társaságában felszántotta a színpadot az Ez vagyok én és az Elég volt című dalaival. A népszerű énekesnő a Bors megkeresésére elárulta: még több nap után is a produkció hatása alatt vannak, illetve rengeteg pozitív visszajelzést kapnak. A lányos anyuka azóta viszont TikTok-oldalán osztott meg egy videót arról, hogy sokan bírálják őt minden fellépése után.

Tóth Gabi TikTok-oldalán osztotta meg gondolatait követőivel (Fotó: Mediaworks archív)

„Ha a világ botránkozik rajtam, akkor vezet jó fele az utam”

„Iszonyatosan büszke vagyok a vasárnapi tévés produkciónkra, mert szerintem nagyon jók voltunk, a stúdióban is rengeteg gratuláltak a produkció után, de kommentben jött egy-kettő negatív dolog is. Az elmúlt két évben nagyon sokan azt akarták, hogy rosszul érezzem magam és egy megsavanyodott, lelkileg tönkrement ember legyek a sok kommentbéli támadás által. De tudom, hogyha a világ botránkozik rajtam, akkor vezet jó fele az utam” – kezdte követőinek Krausz Gábor volt felesége, aki tudja, hogy a múltban voltak rossz döntései, de ezeket mindig is felvállalta, valamint sokat is tanult ezekből.

Tóth Gabit el akarta ijeszteni egy rosszakarója

Jelenleg rendkívül jól érzem magam és minél többet csesztetnek már az elmúlt években, annál erősebbnek érzem magam. Illetve jobban tudom, hogy mennem kell előre, valamint érzem, hogy megedződtem már a különféle bántások miatt. Szombaton volt egy koncertem Makón, de előtte még kaptam egy levelet – valószínű egy olyan embertől, aki nem szívlel – amiben az állt: fokozott figyelemmel legyek a közönségre, mert nagyon érzékenyen érintette a helyieket az, hogy én megyek oda fellépni. Aztán mégis majdnem két ezer ember volt a koncertemen és hatalmas buli. Szóval ebből is látszik, hogy kamu volt a levél

– mesélte makói különös történetét Tóth Gabi.

Tóth Gabi búcsút intett a negatív kommentek által okozott stressznek Fotó: Polyak Attila

Tóth Gabi nem kesereg a kommentelőkön

Az énekesnő mostanában több támadást is kapott amiatt, hogy a kommentelők szerint nem a saját teljesítménye miatt nyer díjakat. Az anyuka viszont kendőzetlenül reagált erre is: „Nem azért kapom ezeket a díjakat, mert nyalom a s*ggét valakinek vagy mert megvettek kilóra, hanem mert jó vagyok” – válaszolt a többek között Petőfi Zenei Díjjal kitüntetett előadó. Gabi elárulta, hogy nagyon sok munkája van abban, hogy ezt ilyen őszintén ki tudja mondani, viszont elmondta: ne gondolja azt senki, hogy ez nagyképű dolog tőle.