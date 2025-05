Tóth Gabi a Nagy Duett fellépéséről: Oka volt, hogy ezt a dalt énekeltem

Oka van, hogy ezeket a dalokat választottam. Fontos üzenetük van. "Leszek tabu, leszek téma, leszek a nagyszájú, leszek a néma, leszek a megtűrt, leszek a vendég, aki ha eltűnik talán észre se vennéd" - éneklem, és lám be is jött, hiszen meg is érkeztek rá a negatív kommentek. De nem baj. Az önazonosságom a páncélom, továbbra is a saját utunkat járjuk, senki el nem tántoríthat.