Így búcsúzott Lukács Laci Siditől az utolsó Tankcsapda koncerten – galéria

Rocktörténelmi pillanat: megvolt a Tankcsapda utolsó koncertje: legalábbis a több mint tíz éve érvényes felállásban. Sidlovics Gábor Sidi utoljára lépett színpadra a debreceni rockerekkel, Lukács László énekessel és Fejes Tamás dobossal.

Utoljára voltak így együtt a „tankok”! Ezennel feloszlott a Tankcsapda eddigi formációja (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Még a csilláron is lógtak a Tankcsapda-rajongók

Március elején váratlan, sokkoló közleménnyel fogadta a rockrajongókat a Tankcsapda: Sidlovics Gábor Sidi kilép a zenekarból. Sidi 2012-ben váltotta az akkori gitáros Molnár Levente Cseresznyét, akinek távozása okát így magyarázták akkor: az együtt töltött évek alatt megfáradt az emberi kapcsolat köztük. Őt követte tehát Sidi, a Zanzibar és Mafia zenekarok korábbi tagja. Márciusban, a kilépését bejelentve csak annyit mondott, nincsen bulváros botrány a döntést hátterében, és egyszer majd, ha lecsillapodtak a kedélyek, majd beszámol a miértekről.

De addigi is: kollégánk ott volt május 2-án a Budapest Parkban, a „búcsúkoncerten”, beszámolója szerint még a csilláron is lógtak az emberek, full telt ház volt! Lukács Laci csak a buli végén, szűkszavúan emlékezett meg a beköszöntő változásokról, megköszönve a gitárosnak az elmúlt 13 évet. Sidi érzelmes búcsúja is elmaradt – persze, szokásához híven jó néhány pengetőt bedobott az éljenezve őrjöngő közönségnek, és az első sorban állókkal pacsizott a fotósárokból.

A rajongók a Budapest Park oldalán megosztott koncertrészlet videójánál így méltatták Sidit:

„Mindegy, ki lesz Sidi helyett, őt senki nem fogja tudni pótolni!”

„Hiányozni fogsz Sidi! Még mindig hatalmasok vagytok imádlak titeket!”

„Kösz mindent!”

„Fura érzés lehet most Sidinek. Annak idején olyan boldog volt, hogy csatlakozhatott. Kíváncsian várom már a folytatást. A Tankcsapdának is és Sidinek is további jó Rock&Roll-t kívánok!”

Méltóképp búcsúztatta el a közönség Sidit (Fotó: Bánkúi Sándor / Bors)

Ki lesz a Tankcsapda gitárosa ezután?

A zenekar egyébként elég figyelemfelkeltő módon kezeli a gitárosváltást: az elmúlt hetekben sorra homályos utalásokat tettek, fantomképeket osztottak meg. Eddig a pillanatig csak ennyit tudni, hogy tíz gitárossal is kipróbálják magukat: új lemezükön egy-egy dalt rögzítenek mindegyikükkel – ám hogy ezután ki lesz a „harmadik kerék” a koncerteken: még nem árulták el!