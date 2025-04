Itt a leleplező fotó: Ő a Tankcsapda következő gitárosa?

Hetek óta lázban tartja az országot a Tankcsapda átalakulása. A rockzenekar március elején jelentette be: kiválik a bandából Sidlovics Gábor Sidi. Úgy fest, azóta meg is lett a befutó.

Májusig még így áll színpadra a zenekar (Fotó: Facebook/Tankcsapda)

A Tankcsapda énekesének tátva maradt a szája

Ahogy azt közleményükben bejelentették, a tavaszi szezont még Sidivel nyomja le a Tankcsapda, s hogy azután kivel folytatják, azt sokáig csak találgatni lehetett. A zenekar sokáig fokozta az izgalmakat, fantomképet osztottak meg, majd le is leplezték Sidi utódját: mindjárt tíz gitárosról is mutattak képet! Lukács Laci pedig most egyikükkel a stúdióból jelentkezett be…

Farkas Zoli az MMP Stúdióban! A közös riffek hallatán – úgy tűnik – Lukácsnak máris tátva maradt szája…

– írták a fotóhoz, amin az Ektomorf nevű metálbanda énekes-gitárosa szerepel.

„Tutira nagyot fog szólni, nagyon várom!” – írta egy rajongó a készülő közös produkcióra.

„Legyen ő az új gitáros, ennyi” – szögezte le egy másik, míg megint mások nem olyan bizakodóak a két stílus keveredésének.

Akárhogy is, a közös kép nem azt jelenti, hogy Farkas Zoli lenne ezek után a Tankcsapda gitárosa. Korábban a zenekar ugyanis elárulta, a tíz szóba kerülő zenész csak egy-egy dal erejéig közreműködik majd készülő új albumukon, és egyelőre halogatják, hogy leleplezzék, hogy ki lesz az állandó harmadik tag Lukács László és Fejes Tamás mellett.

Sidi sem biztos még a jövőt illetően, a kiválását bejelentő közleményében úgy fogalmazott: