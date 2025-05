Fontos információ: megszólalt a gitárosváltásról a Tankcsapda

Pénteken lezárult egy korszak: lezajlott a Tankcsapda utolsó koncertje a 13 éve tartó felállásban: Sidlovics Gábor Sidi ezután külön utakon folytatja. A rajongókat pedig egyre jobban érdekli: ki veszi át a helyét a debreceni srácok, Lukács Laci és Fejes Tamás mellett? Erről beszélgettünk a zenekar produkciós menedzserével, Bakó Csabával.

Sidlovics Gábor Sidi, Lukács Laci és Fejes Tamás: utoljára állt így színpadra a Tankcsapda pénteken (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Ki lesz a Tankcsapda gitárosa?

„A pénteki koncert méltó lezárása volt az elmúlt tizenhárom évnek. Mindenképpen az volt a célunk, hogy egy fergeteges bulit adjunk, nem szerettünk volna gyászhangulatot a színpadon. Mivel Sidi kiválása a zenekar számára már januárban világos lett, mondhatom, hogy mi már fejben és lélekben is le tudtuk zárni ezt a korszakot, és a háttérmunkák is ennek fényében zajlanak, robogunk előre. Sidiről is elmondhatom, ő is készül a zenekar utáni életre” – fogalmazott a banda menedzsere.

A Tankcsapda produkciós menedzsere, Bakó Csaba a gitárosváltásról beszélt lapunknak (Fotó: HAON)

„Mindenki éli tovább az életét, és a Tankcsapda is megy tovább a már ismert formában, Lukács Lacival és Fejes Tomival.”

Azt azonban még senki se várja, hogy egy konkrét személyt megnevezzenek, aki csatlakozik hozzájuk!

– szögezte le a menedzser.

Nincs harag, nincs vita, a zenészek már múltnak tekintik a közös munkát, és fejben a jövőre koncentrálnak (Fotó: Bánkúti Sándor/Bors)

„A lezárás a fejekben már megtörtént”

„Sok meglepetéssel készülünk, olyasmikre, amikre a Tankcsapda fennállásának 36 éve alatt még nem volt példa. Laci és Tomi olyan tempóval dolgozik, mint 20-30 évesen, tele vannak ötletekkel, és óriási bennük a bizonyítási vágy. Készülünk a nyárra, és annyit már most elárulhatok, hogy visszatérünk még a Budapest Parkba is, más lendülettel, lelkülettel!”

„Tény, hogy a Tankcsapda 36 éves történetében meghatározó szerepe volt az elmúlt 13 éves időszaknak Sidivel, de a lezárás a fejekben már megtörtént. A színfalak mögött pedig már zajlanak a munkálatok a jövő tekintetében, így idő sem lenne hátradőlni és szomorkodni.”