Váratlan bejelentéssel állt elő a TV2: erre senki sem számított!

A TV2 piacvezető reggeli csapatához két új műsorvezető csatlakozik Zavaros Eszter és Dr. Krasznai Dóra személyében.

Fotó: TV2

„Nagyon örülök, hogy két új műsorvezető csatlakozik a Mokka csapatához. Mindketten édesanyák és tapasztalt televíziósok. Zavaros Eszter évekig a Hír televízión vezetett műsort, Dr. Krasznai Dórát pedig jól ismerik a Mokka nézői, hiszen hosszú ideje hétről hétre találkozhattak vele állandó jogi rovatában. Meggyőződésem, hogy hitelességükkel és tapasztalataikkal tovább erősítik a Mokka családbarát szemléletét és értékrendjét. A műsorban minden reggel azon dolgozunk, hogy közérthetően szóljunk a nézőkhöz, és olyan témákat hozzunk el, amelyek valóban számítanak. Biztos vagyok benne, hogy az új műsorvezetőink friss színt hoznak, miközben osztoznak abban a küldetésben is, hogy a Mokka továbbra is a magyar családok egyik legfontosabb reggeli kísérője legyen” – mondta Szalai Vivien, a TV2 Csoport hírigazgatója.

Fotó: TV2

Zavaros Eszter 2008-ban szerzett kommunikáció diplomát, operaénekesi pályafutása mellett 2021-ben csatlakozott a Hír TV csapatához, ahol először riporterként, majd televíziós műsorvezetőként dolgozott; televíziós pályafutását az M5 csatornán folytatta, gyakorlott képernyős. Dr. Krasznai Dóra számára sem ismertelen a televíziózás, hiszen évek óta látható jogi esetek című rovata a Mokkában. Pályáját bíróként kezdte, de a családi cégükben is jelentős szerepet vállal. Eszter és Dóra is elhivatottan tekint új feladatára, közös vonásuk, hogy mindketten édesanyák és ebből adódó témaérzékenységüket, kíváncsiságukat és értékrendjüket a Mokka műsorvezetőjeként is képviselni fogják.



Hamarosan csatlakozik a Mokka csapatához Zavaros Eszter és Dr. Krasznai Dóra, Orosz Barbara pedig távozik a TV2 reggeli műsorából.