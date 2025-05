„Együtt könnyebb edzeni!” – vallja Rubint Réka, aki a Bors Tavaszi megújulás jegyében tartott edzéseket az olvasóinknak. Az otthon is könnyen végezhető, negyedórás tornák egyszerűen beilleszthetőek a mindennapokba, az eredmény pedig hamar megmutatkozik: testileg és lelkileg is. 21 tornavideó várja még mindig az olvasókat, Rubint Réka pedig a tornavideók forgatásról és a visszajelzésekről mesélt a Borsnak.

Rubint Réka a Borsonline olvasóit mozgatta meg teljesen ingyen! (Fotó: Bors)

Tavaszi megújulás Rubint Rékával: „A küldetés célt ért”

„Nagyon sok jó visszacsatolást kaptam! Én folyton járom az országot az edzéseimmel, és a legkülönbözőbb városokban jöttek oda hozzám, hogy elmondják, csinálják és imádják a Borsonline-on elérhető tornákat! Sőt, volt, aki elárulta, hogy eddig mindig csak tervezte, hogy kipróbálja valamelyik edzésemet, de nem merte, mert túl nehéznek tartotta. De most mégis kipróbálta, és sikerélménye volt! Annyira megtetszett neki, hogy már várta az új napokat” – mesélte Rubint Réka, majd kihangsúlyozta, a tornák nehézségi szintje fokozatosan építkezik: az első hét abszolút ideális a kezdőknek is, majd ahogy telnek a napok, egyre nagyobb kihívás lesz.

„A visszajelzések jól esnek, és nemcsak magam miatt, hanem mert ez azt jelenti, a küldetés célt ért: az emberek elhiszik magukról, hogy képesek megcsinálni! Szuper, ha valaki éppen ezekkel a negyedórás tornákkal tette meg az első lépést a rendszeres sportolás felé!” – lelkesedett a fitneszlady.

„Három nap alatt rögzítettük a 21 tornát”

Réka elárulta:

„A videókat a házunkban, különböző helyszíneken forgattuk, ami a különböző nehézségi szinteket is szimbolizálja. Három nap alatt rögzítettük a 21 tornát. De a legnagyobb kihívás nem is ez volt, hanem az, hogy olyan edzésekkel érkezzek, ami megizzasztja azokat, akik már harminc éve »Rékáznak«, de azoknak is sikerélménye lesz, akik utoljára az iskolai tornaórán mozogtak.”

Hozzátette, a negyedórás tornák más edzések mellé is beilleszthetők:

Aki például szeret futni, ő futás után akár a mezőn, a telefonján elindítva, levezetésnek meg tudja csinálni. Jön a nyár, és sokan attól félnek, hogy a nyaralás alatt csak hízni fognak… De ezeket a tornákat bevetve, amíg apa mondjuk medencézik a gyerekekkel, anya addig a hotelszobában vagy a parton tud tornázni. Akiknek pedig nem elég a negyedóra, tömbösítve több tornát is megcsinálhat egymás után. Nincs kifogás!

– tette hozzá mosolyogva Rubint Réka.