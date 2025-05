Schóbert Lara ezzel a magyar sztárral állt össze: „Egy nagyon jólelkű és erős ember”

A népszerű magyar előadó, Herceg élete egy szempillantás alatt megváltozott, mikor februárban megszületett második gyermeke. A kislány a különleges Sarah nevet kapta, a boldog édesapa pedig anno közösségi oldalán számolt be arról, hogy a baba és az anyuka is jól van. Herceg Dávid azonban nem lazsál, mert egy olyan új klippel jelentkezik, amiben többek között Schóbert Lara is főszerepet kapott.

Schóbert Lara a boksznak köszönhetően ismerte meg Herceget Fotó: Markovics Gábor

„Iszonyatos kitartás van benne”

Tavaly ismerkedtünk meg Larával, amikor átjött hozzánk Érdre bokszolni. Nagyon durva az a meló, amit ő beletett ebbe a sportba. Naponta négy órát utazott csak azért, hogy itt eddzen velünk, miközben maguk a bokszedzések is nagyon fárasztóak, és ezt több hónapon keresztül csinálta. Tehát iszonyatos kitartás van benne, valamint egy baráti viszony is kialakult közöttünk. Lara egy nagyon jólelkű és erős ember, mert rengeteg támadást kap mindenkitől, de szerintem az egyik legjószívűbb ember, akivel én valaha találkoztam

– kezdte a Borsnak Herceg, aki nagyon nagyra tartja Rubint Réka legnagyobb gyermekét.

Ha Schóbert Lara énekelne, Herceg szívesen támogatná

„Ő egy olyan ember, hogyha valamit elvállal, akkor azt 100%-osan csinálja, tehát belead apait-anyait. Szerintem az élet bármelyik területén elengedhetetlen a szorgalom, neki ez pedig megvan. Illetve kiderült, hogy az éneklésben is tehetséges” – nyilatkozta az újdonsült apuka, aki elárulta, hogyan jött az ötlet, hogy együtt dolgozzanak.

„Korábban már beszéltük, hogy szeret énekelgetni, és szerintem nagyon jó hangja van. Szeretett volna belelátni a zeneiparba, ezért felkértem, hogy szerepeljen a klipemben. Annyira tetszett neki ez a világ, hogy azt mondta, ha belevágna a zenélésbe, akkor biztosan velünk dolgozna együtt. Én pedig nagyon szívesen támogatnám ebben és írnék neki dalt is akár” – vélekedett a népszerű előadó, aki szívesen segítene Schóbert Larának a zenei pályafutásában. Viszont egy klip erejéig már együtt dolgoztak, amiről pár részletet megosztott a dal szerzője.

Herceg és kedvese második gyermeke, Sarah februárban született meg, azóta pedig óriási a boldogság Fotó: RTL

Új műfajt teremtett Herceg Dávid

„Már maga a dal is áraszt magából egy forró, nyári hangulatot. Illetve modern reggaeton és roma elemekkel fűszereztük a számot, ami egy különleges elegy, afféle ”romatton” lett. Már több celebtől is megkaptam, hogy nagyon jól sikerült ez a szerzemény, amihez egy különleges klipet forgattunk sztárszereplőkkel” – mesélte Herceg Dávid, aki elárulta, hogy a videóklipben Schobert Norbi lánya és Silló Norman is szerepel, mégpedig modelleket játszanak.